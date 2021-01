Litigio gratuito por prácticas comerciales desleales en 5G

La Asociación de Consumidores anuncia que ha emprendido acciones legales contra Free. Lo acusa de prácticas comerciales injustas en torno a 5G y exige que el gobierno tenga una mejor supervisión de la publicidad sobre nuevas tecnologías.

Este jueves 21 de enero, familias campesinas anunciaron que demandan al operador Xavier Niel. “La conectividad que lleva este reproductor plantea un problema porque permite a los consumidores creer en las ganancias de rendimiento que no todas las frecuencias 5G pueden ofrecer en este momento”., Denuncia asociación de consumidores.

Él explicó:“El mensaje publicado por Free el 15 de diciembre de 2020 puede considerarse como prácticas comerciales engañosas en la medida en que no permiten que los consumidores comprendan que todas las redes 5G son desiguales y que cada una tiene sus propias características que tienen un impacto en las tasas de flujo, el tiempo de respuesta o la penetración dentro de los edificios”.. En el visor: el hecho de que la empresa de telecomunicaciones se esté comunicando ‘La red 5G más grande de Francia’ Mediante el uso extensivo de la banda de 700MHz para asegurar una mejor penetración en edificios y un amplio rango en áreas rurales, pero no permitiendo las mismas velocidades de banda central de 3.5GHz. Es decir, dijo a la AFP la directora legal Nadia Zayan. Free no puede decir que duplicará su velocidad de transmisión debido a la cobertura que eligió..

Mejor organización de la publicidad en torno a 5G

Mientras tanto, Familles Rurales está pidiendo al gobierno que regule mejor la publicidad en torno a 5G. Vocación Cedric o asume sus responsabilidades supervisando estos anuncios por decreto.. Este recuerda el plus que tenia “Pide a los operadores que demuestren su responsabilidad en la comercialización de sus ofertas 5G”. O nota de montaje, “Los cuatro operadores de red fueron notificados de una revisión de sus comunicaciones por al menos una asociación de defensa del consumidor autorizada, y se tomaron acciones legales contra 3 de ellos”.. Segun ella, “Está claro que la autorregulación esperada no sucederá”..