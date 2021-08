Lily Cole se disculpa

Lily Cole publicó una historia para disculparse en Instagram el martes por la noche. “Esta semana publiqué una foto vieja de mí mismo con un burka. (2) Esta película conmocionó a la gente y me disculpo por el daño que causé. No lo seguí cuando publiqué el mensaje. Así que fue especialmente vergonzoso. Gracias por informarme. Me rompió el corazón leer lo que está sucediendo ahora en Afganistán.

Desde el comienzo de la semana, Lily Cole ha estado en los titulares del Reino Unido. El británico de 33 años ha lanzado la selfie anterior para promocionar su nuevo libro ‘Who Cares Vince’. Va junto con los siguientes temas: “Aceptamos la diversidad en todos los niveles: biodiversidad, diversidad cultural, diversidad de pensamiento, diversidad de voces, diversidad de ideas”.

Numerosas personalidades han condenado la muerte de Lily Cole, quien quedó abiertamente expuesta en un momento en que Afganistán volvía a caer en manos de los talibanes. Esta regla obliga a las mujeres a llevar este abrigo azul que cubre por completo el cuerpo. Es un símbolo de opresión. En un esfuerzo por hacer las paces, dijo que Gran Bretaña estaba buscando organizaciones para ayudar a las mujeres en el terreno a apoyar a las mujeres.

Un gran modelo

Lily Cole es una famosa modelo cuya carrera comenzó a principios de la década de 2000. Ha trabajado con importantes fotógrafos y ha aparecido en las portadas de pasarelas de las revistas y los diseñadores más famosos. Jolly actuó junto a Ted, Heath Ledger, Colin Farrell y Jude Law en “The Imaginarium of Dr. Barnacles” (2007).

(Imprescindible / Emmanuel Goichi)