Leroy Merlin, Ikea … ¿qué tiendas están abiertas?

¿Duda en ir a un centro de bricolaje, decoración o jardinería dentro de las 4 semanas posteriores a la reserva en abril de 2021? No siempre es fácil navegar por la lista de tiendas básicas abiertas o cerradas innecesarias. Te lo contamos todo.

índice

Si bien el presidente Emmanuel Macron anunció el miércoles 31 de marzo un tercer confinamiento y nuevas restricciones durante cuatro semanas en Francia, usted se pregunta si podrá continuar yendo a ciertas tiendas de bricolaje o decoración como Leroy Merlin, Castorama o Ikea para comprar algo de bricolaje en ¿En casa o en el parque? ¿Son necesarios? ¿Permanecerán abiertos o cerrarán el sábado 3 de abril de 2021? ¿Qué tiendas ofrecen sistemas de clics y grupos? Compartiremos contigo las bases y aperturas de tiendas de bricolaje, decoradores, centros de jardinería o incluso tiendas textiles.

Emmanuel Macron anunció el miércoles 31 de marzo la extensión de las restricciones y medidas ya vigentes en 19 departamentos, incluido el cierre de empresas no esenciales, por un período de cuatro semanas, en toda Francia. ¿Qué pasa con las tiendas de bricolaje, todavía pueden abrir sus puertas a partir del sábado 3 de abril? La respuesta es sí, si no se ha cerrado debido a restricciones de tamaño de tienda anteriores. Solo las tiendas de bricolaje de menos de 10.000 metros cuadrados podrían permanecer abiertas durante este tercer confinamiento en toda Francia.

Otra pregunta que surge mucho: ¿Podemos ir a una tienda de bricolaje ubicada a más de 10 kilómetros de nuestra casa? La respuesta es sí. Puedes ir a una tienda llamada Básica dentro de tu sección, y puede recorrer más de 10 kilómetros. Si vive en el límite de una sección, incluso puede dejar su propia sección, dentro de los 30 km. Todo lo que tiene que hacer es marcar “Compras” 2 en su cuenta Certificado de salida.

Por otro lado, las tiendas abiertas de bricolaje deben seguir un estricto protocolo de salud, y solo los departamentos de bricolaje están abiertos al público. Por lo que no podrás comprar objetos decorativos, marcos o luces directamente de la tienda para amueblar tu hogar. El espaciado, el gel de agua y alcohol, la limpieza regular de las áreas comunes, la escala limitada y el pago fuera de línea diferenciado se han convertido en los nuevos estándares que deben respetarse en estas marcas.

Aquí hay una lista de las principales tiendas de bricolaje que aún están abiertas:

Leroy Marilyn : Sobre Sitio Desde la tienda, puede encontrar una lista de tiendas que aún están abiertas según su tamaño. También puede utilizar el servicio de recogida o entrega en dos horas si no puede ir directamente a la tienda.

: Sobre Sitio Desde la tienda, puede encontrar una lista de tiendas que aún están abiertas según su tamaño. También puede utilizar el servicio de recogida o entrega en dos horas si no puede ir directamente a la tienda. Kastorama : Muchas tiendas permanecen abiertas durante la reserva, a excepción de las tiendas de más de 10.000 metros cuadrados, como Castorama de Crimée en París, que actualmente están cerradas. Algunas tiendas solo están abiertas para profesionales y otras ofrecen servicio en automóvil. Para abrir información sobre sus tiendas, vaya a Sitio de Castorama.

: Muchas tiendas permanecen abiertas durante la reserva, a excepción de las tiendas de más de 10.000 metros cuadrados, como Castorama de Crimée en París, que actualmente están cerradas. Algunas tiendas solo están abiertas para profesionales y otras ofrecen servicio en automóvil. Para abrir información sobre sus tiendas, vaya a Sitio de Castorama. Almacén Breco : Todos los almacenes permanecen abiertos de 7:00 a 19:00 horas de lunes a sábado (recepción física, conducción y entrega) durante esta segunda reserva, en cumplimiento de las medidas preventivas. Toda la información encontrada en Sitio.

: Todos los almacenes permanecen abiertos de 7:00 a 19:00 horas de lunes a sábado (recepción física, conducción y entrega) durante esta segunda reserva, en cumplimiento de las medidas preventivas. Toda la información encontrada en Sitio. Lapier Las tiendas están abiertas mientras dure la reserva. Para conocer el horario de apertura de la tienda más cercana a usted, Reunirse en el sitio.

Las tiendas están abiertas mientras dure la reserva. Para conocer el horario de apertura de la tienda más cercana a usted, Reunirse en el sitio. Prikurama : Las tiendas de menos de 10,000 metros cuadrados están abiertas de acuerdo con los procedimientos sanitarios. Tenga en cuenta que los tiempos de recogida en la tienda a veces se amplían. Para obtener más información sobre su tienda favorita, Reunirse en el sitio.

: Las tiendas de menos de 10,000 metros cuadrados están abiertas de acuerdo con los procedimientos sanitarios. Tenga en cuenta que los tiempos de recogida en la tienda a veces se amplían. Para obtener más información sobre su tienda favorita, Reunirse en el sitio. Premarquesa : Todas las tiendas están abiertas (recepción física, conducción, entrega) durante la reserva, en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias. También es posible realizar pedidos en línea para “entrega a domicilio” y “recogida en tienda”. Reunirse en el sitio Conocer el horario laboral.

: Todas las tiendas están abiertas (recepción física, conducción, entrega) durante la reserva, en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias. También es posible realizar pedidos en línea para “entrega a domicilio” y “recogida en tienda”. Reunirse en el sitio Conocer el horario laboral. Sr. D. Las tiendas permanecen abiertas, pero el servicio de asistencia de carga está suspendido en muchas tiendas para proteger al máximo a los empleados de la cadena. Hacer clic Aquí Conocer el horario de funcionamiento de su tienda.

A diferencia de las tiendas de bricolaje, Los carteles decorativos son innecesarios y deben cerrar para este tercer encierro el sábado 3 de abril (O ya cerrado en 19 circuitos ya confinados). Algunas marcas se han organizado para ofrecer servicios de clic y selección fuera de su tienda, al tiempo que garantizan su entrega. Aquí está la información esencial que debe recordar para sus tiendas favoritas de decoración del hogar.

IKEA : Todas las tiendas Ikea en Francia ya están cerradas, excepto los espacios temporales “My IKEA Service Point” que la marca ha instalado en determinadas ciudades como Aviñón, Burdeos, Dijon, Metz, Montpellier, Toulon, Reims y Rennes. Estos lugares continúan dándole la bienvenida con respecto a los gestos de barrera y según los términos descritos en la página de su tienda en Sitio web de IKEA. Los pedidos online están siempre asegurados con entrega a domicilio en cualquier lugar de Francia, e Ikea ofrece un servicio de recogida y clic sin contacto (gratis desde 100 € para compras y 5 € para cantidades menores). La marca siempre ofrece asistencia remota para diseñar todos sus proyectos de interiorismo. También tenga en cuenta que el período de devolución se ha ampliado excepcionalmente.

: Todas las tiendas Ikea en Francia ya están cerradas, excepto los espacios temporales “My IKEA Service Point” que la marca ha instalado en determinadas ciudades como Aviñón, Burdeos, Dijon, Metz, Montpellier, Toulon, Reims y Rennes. Estos lugares continúan dándole la bienvenida con respecto a los gestos de barrera y según los términos descritos en la página de su tienda en Sitio web de IKEA. Los pedidos online están siempre asegurados con entrega a domicilio en cualquier lugar de Francia, e Ikea ofrece un servicio de recogida y clic sin contacto (gratis desde 100 € para compras y 5 € para cantidades menores). La marca siempre ofrece asistencia remota para diseñar todos sus proyectos de interiorismo. También tenga en cuenta que el período de devolución se ha ampliado excepcionalmente. un párrafo : Las tiendas de marca están por cerrar, pero el servicio de entrega a domicilio en línea aún está disponible. Más información sobre Alinea.com.

: Las tiendas de marca están por cerrar, pero el servicio de entrega a domicilio en línea aún está disponible. Más información sobre Alinea.com. Pero Las tiendas deben cerrar sus puertas porque se consideran innecesarias. Hacer pedidos online siempre es posible con entrega a domicilio o retirando compras sin contacto de su tienda más cercana gracias a nuestro servicio de clic y recogida de dos horas. Toda la información encontrada en Sitio.

Las tiendas deben cerrar sus puertas porque se consideran innecesarias. Hacer pedidos online siempre es posible con entrega a domicilio o retirando compras sin contacto de su tienda más cercana gracias a nuestro servicio de clic y recogida de dos horas. Toda la información encontrada en Sitio. Habitat Las tiendas están cerradas durante la reserva. Los pedidos online con entrega en la sala de destino y recogida siguen siendo posibles, respetando las normas sanitarias. Una cita en Habitat.fr Hacer las compras.

Las tiendas están cerradas durante la reserva. Los pedidos online con entrega en la sala de destino y recogida siguen siendo posibles, respetando las normas sanitarias. Una cita en Habitat.fr Hacer las compras. cadavérico : Las tiendas también están cerradas, pero la marca ha configurado un servicio de clic y grupo. Pedidos online Con entregas que continúan estando en todas partes en Francia.

Las secciones de “Bricolaje” permanecen abiertas porque están categorizadas como negocios principales, pero ya no podrá acceder a las secciones de decoración en los supermercados que sean innecesarias. Estos estantes deben estar cerrados mientras los supermercados permanecen abiertos para no penalizar a las marcas de decoración que tengan que cerrar sus puertas.

¿Te apasionan los jardines y las flores? Definitivamente se está preguntando si podrá plantar sus jardines esta primavera y si su centro de jardinería estará abierto durante ese tercer cierre. ¡Buenas noticias, la respuesta es sí! Al igual que con las tiendas de bricolaje, la señalización del centro de jardinería es un elemento básico del negocio. Así que puedes ir fácilmente a Jardiland, Truffaut, Botanic, Gamme Vert, etc. Sin embargo, verifique el horario de apertura de su tienda más cercana, que puede haber sido ajustado con toques de queda. Los floristas también pueden permanecer abiertos durante este nuevo cierre. Así que siéntete libre de poner un poco de color en tu casa o apartamento con hermosas flores.

las noticias







Si bien las tiendas de telas pueden parecer innecesarias, tenga en cuenta que pueden permanecer abiertas. Una decisión que puede parecer extraña a algunos a la hora de cerrar tiendas de ropa y decorar. Si los “minoristas textiles en tiendas especializadas” pueden continuar su actividad siempre que respeten las medidas sanitarias y los gestos de barrera, es porque permiten el suministro de tejido para producir Máscara casera Para protegerse del virus. Por ejemplo, las tiendas Mondial Tissus están a disposición del público, incluida la última que acaba de abrir sus puertas en el centro de París.