Legends Aquí se explica cómo desbloquear cuatro atuendos nuevos

Obra maestra del mundo abierto de la producción de punzones de ventosa, El fantasma de Sushima, Pases con otros propietarios icónicos de PlayStation para traerte cuatro nuevos atuendos Mitos Arena multijugador.

SBP lo anunció Mitos del fantasma de Sushima Los jugadores tienen hasta el 15 de enero de 2021 para abrir disfraces inspirados en los personajes. God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus Y Sangre.

Agárrate, porque una vez que conozcas el reloj para el 16 de enero de 2021, ya no podrás conseguir estos vestidos. Esto es lo que necesita saber y cómo hacer la decoración antes de que se acabe el tiempo.

Fantasma de Sushima: Leyendas – Ropa nueva

De acuerdo a Productos Sucker Punch, Es muy fácil ponerse la ropa. Completa cualquier historia o tarea de supervivencia con cada clase para desbloquear los cuatro disfraces.

Recuerda, estos solo se aplican a Samurai, Ronin, Hunter y Assassin. Mitos. Desafortunadamente, no hay forma de hacer que el material de acceso directo para Gin Saga pase al modo historia principal.

Samurai: piel de dios de la guerra

los Dios de la guerra Basado en el protagonista del juego de cuero Kratos. Esta es la piel perfecta si la esperas Dios de la guerra La serie regresará en 2021. Conseguir piel es fácil.

Simplemente completa cualquier historia o tarea de supervivencia Mitos Desde ahora hasta el 15 de enero de 2021 cuando juegues como clase samurái. Una vez que hagas eso, este vestido se abrirá y siempre será tuyo.

Hunter: diseño Horizon Zero Dawn

Obtén uno de mis favoritos personales: Hunter Harrison Zero Dawn Cuero muy parecido al atuendo original usado con aleación. Como se esperaba, Harrison el oeste prohibido Próximamente en 2021.

Todo lo que tienes que hacer para conseguir una piel inspirada en la aleación para tu cazador es completar una historia o una misión de supervivencia. Fantasma de Sushima: Leyendas Al jugar a la clase Hunter. Recuerda la fecha límite.

Asesino: aspecto de Shade of Colossus

Ah, recuerda el clásico de PS2, La sombra de la figura gigante? Fue rediseñado para PS4 y ahora este atuendo está disponible para la clase Assassin’s Creed. Tiene una máscara única basada en coloso. La sombra de la figura gigante.

Necesitas conocer el entrenamiento ahora mismo. Completa una historia o una misión de supervivencia. Mitos Mientras juegas como un asesino para derribar este atuendo.

Ronin: piel de sangre

La clase de Ron se inspira en juegos como PS4 Souls, Sangre – Especialmente la ropa de Elin Crow. Esperamos que sea más fácil que tocar con Ron. Sangre. Si lo sabes, lo sabes

Todo lo que tienes que hacer es terminar Fantasma de Sushima: Leyendas Búsqueda de historia o supervivencia para Ronin antes del 15 de enero de 2021 para abrir el atuendo de Elaine the Crow. Una vez que esté abierto, siempre puede conservarlo.

