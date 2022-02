Un center dvacuation en quartier West Anchorondrano, Antananarivo, Madagascar, el 5 de abril de 2022. ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS

El ciclón tropical Batsirai, que es un toque Madagascar, el mismo día 5 de febrero en la velada, avec des rafales a 235 km / h, un Perú de sa puissance dans la nuit, más des inondations restent à craindre en raison de fortes pluies, indie dimanche -Madagascar.

«Batsirai s’est affaibli. A 4 horas locales [2 heures du matin heure française], el centro de son está ubicado en el distrito de Isandra centro). La velocidad del viento es de 80 km/h y la del local de rafales es de 110 km/h. Este lugar está ubicado en el Ouest à raison de 19 km / hServicios de Privacidad Malgaches en Mitorología.

liras aussi Madagascar en attat dalerte antes del paso del ciclón Batsirai

Selon Méto-Madagascar, «Des inondations / cruises localizan o generalizan restent à crander suite aux fortes pluies más Batsirai devrait Ss «mer mer mer mer mer mer mer mer mer mer mer mer mer meralalu.

Après avoir dévers pluies torrents colgante deux jours en l’île françise de La Runion, Batsirai a touchés samedi vers 20 hares (18 heures, heure françise) en el distrito distrito Mananjary, más 530 km a través de supate Antananarivo.

Batsirai a touché terre À à 14 km de Mananjary en el norte del pueblo, donde el ciclón tropical intensoavec Vent un vent 165 km/h y des rafales a 235 km/hconfirma é l’Agence France-Presse (AFP) Faly Aritiana Fabien, una oficina nacional de gestión de riesgos y catástrofes.

Quelque quatre-Wingt-dix minutes après larrrivée du cyclone, autrés avient dénombrés with 27 000 people quit lér Foyer, the ft. M. Fabien, don’t services services on the site and your database. Una cosa más, el sitio de servicio Madagascar avait privenu que «Des digts importantes y generalizaciones étaient à craindre.

Les habitantes con sus propias lunas no se deshagan de l’o’le, pays parmi les more pauves du monde, dajà frappé par une tempte tropicale meurtrire en janvier, Ana, y balay depuis vendredi par vent vent y une pluie continue. Pero eso es un toque de Malawi, Mozambique y Zimbabue, es un centavo de mortales – don’s dine soixantaine à Madagascar – y millones de sinistr ds sinistrés.

Manque d’eau potable

En el pueblo de Vatomandry (est), cotizaciones sobre lo mejor de Batsirai, más de 200 entradas personales de personas en un boutonniere boutonniere boutonniere in chinois pour in désieur d natsum dvmantr dm. o des matelas.

Un local receptivo, Thierry Louison Leaby, con su placa y potable maniobrable, l’approvisionnement ayét coupé avant la tempte. «Les gens cookingant avec de l’eau ventainquisitivo en sigest, craignant una rápida diarrea. «El gobierno nos ayuda absolument. En ne nos a rien fourni. Dehors, de la vaisselle et des gobelets en plastique recuilaient l’au de pluie s’écoulant des toits en tulle ondoulé, souvent renforcés par lordds sacs sable ou jerricans.

Ciertas sobre la provisión de provisiones cté. Fa On fait raserves depuis une semaine, du riz mais aussi des chyrales car avec coupures d’electricité on ne peut plus garder de viande ni de poissonexplícito Odette Nirina, de 65 años, en este globo cité. «J’ai aussi fait des réserves de charbon. Ici, sommes habitués aux cyclones.

Limpact du cyclone Batsirai à Madagascar devrait tre Considerabley entre estas zonas se incluye la codificación más alta en la plantilla Ana, que es una garde vendredi Bureau Bureau de Coordination des Affires Humanities (OCHA) de l’ONU, Jens Laurke.

El director del programa pensión alimenticia mundial (PAM) para Madagascar, Pasqualina Di Sirio, dclaré anticiper «Una crisis mayor en Grande Ile, el ciclón tiene más de 600.000 personas, con más de 150.000 visitas. Ous nous sommes tres nerviosat-elle dit par visioconfrence à la presse.

Equipes de sauvetage sur le qui-live

Consultas de búsqueda y resultados de búsqueda en su qui-live, quotes-on-four-quotes on-the-go y su aviación con sus propias impresiones e intervenciones en nuestra respuesta humana.

Medio ambiente 4,4 millones de personas en total son manacés dune phone o dune autre, C larox-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), no É les ipesquipes y partenarios lugar sur Ont sont en attat dalerte et diploloies au sein des communautés.

Echa un vistazo a saison cyclonic (en noviembre), una plantilla para plantillas o ciclones que atraviesan sud-oust en l’ocion Indian, d’est en ouest.