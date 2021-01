Le Crosot: Taxi 2, 3 y 4, Michael Wyland, James Bond, Transporte …

Gracias a (o debido a) una pierna rota, el rey de las cataratas, Rami Julian, flotó sobre el talento de Christoph Vision. Hizo de la actriz Genia su piloto favorito para doblar en James Bond y luego en el famoso taxi 2, 3 y 4, Michael Wyland, el transportador.

“Perdí a mi segundo padre, el Papa de las Cataratas”, dijo el piloto de Le Crusot.

Christoph Wisen lo recordó como si fuera ayer: “Era 1995. Conducía 24 horas en la nieve del Chamonix y, accidentalmente, mi copiloto David Cavigno resbaló y se rompió una pierna. En cuestión de minutos, Rami Julian acepta reemplazarlo “.

El equipo no ganó la famosa carrera a pie del Mont Blanc – “porque se rompió” – pero Christoph Wissen ganó el pasaporte al cine. Remy Julian, a los ojos de su experto, quedó inmediatamente hipnotizado por la habilidad y la profesionalidad del joven conductor de Le Crusot.

“Me ofreció trabajar con él. Dos semanas después me encontré en un nuevo set de James Bond Golden”. Con un volante de Ferrari …

El comienzo de una gran carrera cinematográfica para Christoph Wisen. Línea de secuencia para múltiples actores. Comienza para una actriz: la hermosa Genia Goodwin. “En la imagen estaba conduciendo un Ferrari F355. Para duplicar la actriz que creé, ponte una peluca, para que parezca dos gotas de agua ”, recordó Christoph Wisen. “Rami Julian me entristeció mucho verla vestida y me hizo mujer”.

Un Ferrari con clavos

Remy Julian “Ferrari tenía la intención de poner 400 tacos en cada neumático trasero para que patinara”

Artículo adaptado para Christophe Vision que va a hacer una serie de películas, acrobacias y forros. Taxi 2, Taxi 3 y Taxi 4, con Sami Nasseri, pero dos “transportadores”. Con una obra de teatro, en un rodaje en Marsella, con un muerto.

Evidentemente, todo el mundo ha visto, en la televisión o en el cine, locas persecuciones en taxi. “Esas locas carreras cerca de Kassis y Marsella fueron fantásticas”. Christoph condujo el famoso Peugeot 406, pero Mitsubishi también se fue con los chinos

Pero antes del famoso “Taxi”, Christoph Wyson también superó a Jean-Paul Belmonto, “1 en 2 oportunidades”. También recordó haber filmado el clip con Beyonc மற்றும் y J-Isu: “Cosas locas. El tiroteo duró tres días en Mónaco, con carreteras cerradas.

“Un artista, un completo”

A petición de Remy Julian, Le Crusot Pilot produjo una serie de películas. Especialmente con Transporter, “con casos en Niza, con Jean Rene y Robert De Niro”. Luego estaba Michael Wyland, “con 60 días de rodaje”.

Muchas acrobacias, muchas carreras locas, inevitablemente acaban con relaciones excepcionales. “Remy es mi segundo padre. Es un artista, un completo. Es tan inteligente y técnico que ni siquiera te puedes imaginar. Es tan simple que Rummy siempre encuentra una solución cuando hay un problema. Es el Papa de las Cataratas. Me hizo vivir momentos excepcionales ”… todo porque la pierna estaba rota.

Christoph Wyson recuerda su broma. “Siempre lo pasó bien. Fue muy amable, muy humano. Pero con un sentimiento excepcionalmente completo. Podría haberse sentado en la misma cara durante horas si no le gustaba. Me dio disparos extraordinarios …”

“Para mí nunca cambiará”

El piloto de Crusader, que ha ganado 55 rallyes, 5 carreras de nieve en Chamonix, 34 cruces de rally, 13 veces el rally Cote Salonois y muchas más de 100 victorias, y Rummy Julian le explica cómo hizo un gran trato con Disneyland Paris, diseñando autos para espectáculos de acrobacias. Sin Rumi, nunca hubiera tenido un contrato de 22 años con Disney, incluido Disney World en los Estados Unidos “.

¿Cuál es el motivo de la vida excepcionalmente larga de Christy Wyson, Remy Julianne y su reputación mundial? “Sabe cómo moverse por sí mismo con un equipo sólido y técnico. Realmente tenía la capacidad de combinar talento y formar equipos completos. Rummy Julian es un gran hombre, muy creativo. Para mí, eso nunca cambiará”.

Alain Pollari