LE CREUSOT: Gracias a “Vacci’bus” se vacunaron 70 empleados en Alstom

70 empleados de Allstom fueron vacunados el lunes por la tarde.

La Prefectura, la Agencia Regional de Salud (ARS) y el Seguro de Salud han decidido poner en marcha un nuevo centro de vacunación móvil, Vacci’bus, sin financiación ni citas por parte de la Agencia Regional de Salud (ARS).

Este sistema “en marcha” tiene como objetivo mejorar la seguridad de las vacunas ayudando a vacunar a Zion-et-Lorians.

El Voicebus inició su gira con Thermodyn el lunes por la mañana, donde 24 empleados pudieron beneficiarse de sus servicios. El vicepresidente de Auton, Mark McLeof, pero también Clarice Mitten-M பர ller, el director del representante departamental de ARS, Cedric Laberdeix y el director de Gaius Primer de Assurance Maladi de Sa-n-Ed-Lower, tendrán la oportunidad de presentar la organización y la política en el Sitio de Vacci., Para aquellos que son voluntarios, pero por diversas razones, no siempre pueden viajar. Su propósito es aumentar la tasa de vacunación y brindar soluciones prácticas. Esto es exactamente lo que sucedió en Thermode, pero el lunes por la tarde 70 empleados en el sitio de Allstom Crusade también se beneficiaron del servicio. “Hay mucha gente que no ha planeado vacunarse y finalmente ha llegado…” explicó Valerie Menager, Sylvie Deswines, quien, como enfermera, se encarga de vacunar al personal. Voluntarios del sitio del cocodrilo.

J.C.P.

Reacciones

Cyril Simkovic: ¡Los beneficios de estar organizado en el sitio!

“Yo trabajo en el servicio Dispenser, y es cierto que el beneficio con” Vexibus “debe gestionarse in situ dentro de nuestra empresa.

Anthony Bodyge: Recibió información de nuestra gerencia

“Recibí la primera dosis de la vacuna Pfizer, se hizo rápidamente, bien organizada, hubo muy poca espera para que se administrara la vacuna y luego el autobús se detuvo cerca de nuestro lugar de trabajo. En este dispositivo, recibimos información de nuestra administración, era necesario registrarse primero, muy simplemente … “

David matos: parivarankalaip ¡Protégeme!

“Ya tengo Covit, así que solo se me permite una dosis de la vacuna. Planeaba vacunarme porque sé que Covit está ahí. Con este dispositivo en el negocio, quería protegerme a mí mismo y a los que me rodean, lo cual es genial, porque al final, dejé mi trabajo para vacunarme. No tienes que hacerlo ”

Deberías saberlo

Desde el lunes 12 de julio hasta el 31 de agosto de 2021, el autobús recorrerá el departamento lo más cerca posible del público, en comercios, centros comerciales, barrios, festivales y eventos importantes del departamento. General.