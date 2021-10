Las pruebas de detección del cáncer de mama están disminuyendo

Dedicada a la campaña contra el cáncer de mama, marcada con una cinta rosa, pintada en encarnación en octubre. Se debatió sobre el cribado (DO) y la Prevención del Cáncer de Mama organizados por la Conferencia de Prensa Regional el 8 de octubre. El material es importante y la situación es importante.

Jean-Paul Bryant

Teniendo en cuenta la gravedad del tema y las dificultades que plantean las campañas de cribado, el Director del Instituto Regional de Salud (ARS) y el Director de Case Primer de Assurance Malady to Loret (CPAM45) asistieron a la conferencia en persona.

La Dra. Sylvain Toilet, médica del Centro Regional de Coordinación de Detección de Cáncer en el Centro Wall-de-Lower (CRCTC-CVL), estima que una de cada ocho mujeres en el mundo está en riesgo de desarrollar cáncer. Seno. En Francia, es la principal causa de muerte en mujeres y la principal causa de muerte en mujeres. Uno de cada 1000 franceses puede verse afectado. Desde 2004, el Procedimiento Nacional de Salud Pública para la Detección Organizada del Cáncer de Seno (OD) ha comenzado para todas las mujeres entre las edades de 50 y 74 años sin síntomas y sin atención.

Center-Wall de Lower Region, un buen estudiante de proyección

Para que esto sea eficaz, el objetivo del cribado debe llegar a un mínimo del 70% de la población. Después de alcanzar un máximo del 52,4% entre 2011 y 2012, la participación en el programa de detección del cáncer de mama ha ido disminuyendo constantemente. Para 2020, Francia alcanza solo el 45,6% de participación Pero la epidemia del gobierno es en parte responsable de esta mala imagen. La zona Centre-Wall de Lower, buen alumno en proyección, se sitúa en tercer lugar con un 51,8% de participación. Para 2019-2020, las tasas de participación, en orden descendente, fueron del 55,9% en Indra & Lower, Lower y Cer 54%, Cer 51,2%, Ure et Lower 50,7%, 49, Loret e Indra 4% detrás del 48%. A pesar de la disminución de las pruebas de detección, la mortalidad por cáncer de mama ha ido disminuyendo desde la década de 1990, mientras que la incidencia ha ido en aumento. El cribado, la interrupción de al menos el 40% de la terapia hormonal menopáusica desde 2006 y la mejora del tratamiento comparten el éxito de no poder determinar con precisión la causa de cada una de estas acciones. Según estudios, el efecto beneficioso de la DO sobre la mortalidad es del 15 al 21%.

No existe una prueba de detección completamente inofensiva

Durante la conferencia de prensa, la Dra. Helene Zibakuiti, obstetra-ginecóloga del Centro Hospitalario Regional de Orleans (CHRO), explicó que la detección temprana por OD interferiría con el curso normal de la enfermedad. Tratamiento cicatrizante muy poco invasivo. Teme que los efectos nocivos de la detección, como la publicidad excesiva, especialmente en las redes sociales, y el diagnóstico excesivo * sean en parte la razón por la que muchas mujeres siguen mal el DO. Hasta la fecha, los diagnósticos de sobredosis son muy difíciles de estimar y los estudios varían del 1% al 30% según los autores. No existe una proyección completamente inofensiva, pero para aquellos que merecen campañas nacionales Beneficios de la DO para el cáncer de mama, De Cáncer de colon y recto Y tú Cuello uterino, Claramente más que efectos nocivos.

Es necesario fomentar la lucha contra los factores de riesgo prevenibles

Prevención y cribado A menudo se confunden. Para prevenir el cáncer y tratar de reducir el número de víctimas, es importante conocer las causas o factores de riesgo. El principal factor de riesgo de cáncer de mama es la edad y la mujer. Si las predisposiciones familiares o genéticas y la edad no se pueden cambiar, otros factores de riesgo Relacionado con el estilo de vida y el medio ambiente Evitable. Entre los factores de riesgo conocidos para el cáncer de mama, en la Francia metropolitana se estima que el 15,1% de los cánceres de mama en mujeres mayores de 30 años son causados ​​por el alcohol y el tabaquismo en un 4,4%. El 10,6% del sobrepeso y la obesidad puede deberse a cáncer de mama posmenopáusico (mujeres mayores de 50 años).

En ausencia de un sistema de detección de cáncer de mama organizado, es fundamental promover la lucha contra los factores de riesgo prevenibles.

* El diagnóstico excesivo es el diagnóstico de una úlcera que se clasifica como cáncer, pero, sin tratamiento, no se desarrolla durante la vida de la persona portadora, aunque como resultado de un tratamiento pesado e innecesario: cirugía, radioterapia, terapia hormonal.