Las nuevas reglas han dificultado la vida de Aston Martin

Al ganar una etapa en el Gran Premio de Azerbaiyán (El Gran Premio de Hungría de la FIA no es oficialmente válido), Aston Martin Mejoró su rendimiento anterior en la Fórmula 1 después del primer intento fallido a fines de la década de 1950. Sin embargo, el equipo con sede en Silverstone está lejos de subirse a la ola que termina la temporada 2020, ya que el punto de carrera se polariza o gana de manera episódica.

Desde principios de año, la organización dejó claro que la nueva normativa para fondos planos sería perjudicial Su concepto de pendiente bajaLa mayoría de las plataformas eligieron la pendiente más pronunciada del chasis. Como resultado, Aston Martin se retiró rápidamente: después de once carreras, el equipo está allí. Séptimo en la general En tercer lugar se encuentra el copropietario, con una diferencia de 115 puntos McLaren Y Ferrari.

Si bien es cierto que se avanzó en el primer semestre del año, Paseo Lance Reconoce que las nuevas reglas han ralentizado este progreso. “Creo que esta es definitivamente una temporada difícil”., Él dice. “No lo apuntamos al final del año pasado, como cambios en las reglas. Nuestro desempeño fue un éxito y eso hizo que el comienzo de la temporada fuera un poco más difícil”.

“Pero hay algunas cosas positivas. Creo que hemos progresado como equipo. Hemos mejorado el coche desde el comienzo de la temporada. Hay muchas más carreras, así que estoy deseando que lleguen. Quédate ahí y verás qué pasa”. .

Mientras tanto, el director del equipo, Otmer Safnaur, cree que el progreso del gusto de Aston Martin se ha visto obstaculizado por las estrictas restricciones homosexuales impuestas esta temporada.

“Este equipo hizo un trabajo tremendo y trabajaron incansablemente para compensar parte de esa pérdida”., Él explicó. “Pero desafortunadamente, debido a las regulaciones, estamos algo limitados en lo que podemos hacer. Realmente no podemos aumentar la altura de la suspensión trasera”.

“Sabiendo esto, creo [l’équipe] Hizo un buen trabajo. Recuperamos parte del rendimiento que teníamos [en 2020], No todo, pero no podemos recuperarlo todo por dos razones: Primero, hemos limitado la cantidad de tiempo que podemos pasar en el auto este año, porque viene a expensas del auto el próximo año, y segundo, hemos empatado nuestras manos para elevar la altura del eje trasero. No podemos hacer eso. “

A pesar de estas limitaciones, Szafnauer cree que el automóvil de Aston Martin se puede utilizar bien durante el resto de la temporada 2021. “Vamos a mejorar un poco este coche, pero más bien entenderemos cómo funciona en lugar de la llegada de grandes mejoras”., Añadió. “El equipo en la fábrica está enfocado en la temporada 2022. Creo que han hecho un trabajo tremendo al llevar el auto a donde está hoy. Casi todas las partes que estaban en contacto con el aire han sido reemplazadas”.