A menudo usamos Google Maps para navegar por la ciudad, existen alternativas. A veces ofrecen funciones más innovadoras que Google. Aquí hay una descripción general rápida de las mejores aplicaciones de navegación por voz.

Waze – Comunidad

Por supuesto, este es un software que posee Google. Sin embargo, Waze una vez adquirió Google por su imagen y su concepto social. Esta aplicación se diferencia de Google Maps porque está especialmente diseñada para automovilistas. Como Google Maps, es gratis.

Waze claramente no se aplica a todas las audiencias. Primero, porque su interfaz no es clara. Y luego, porque a nivel visual, la aplicación es un poco cursi. Sin embargo, ofrece muchas características que sus competidores no tienen. Waze es una aplicación que se basa en su comunidad por encima de todo. Los usuarios advierten a otros miembros de la comunidad sobre la existencia de radares, atascos de tráfico o trabajos en la carretera. Por lo tanto, la comunidad mantiene los “servicios en vivo”. La aplicación ofrece muchas características adicionales que van desde los precios de surtidor hasta la selección automática de los mejores momentos para comenzar, desde la integración de audiolibros. Para aquellos que viajan con frecuencia en áreas donde el itinerario es muy completo y menos conectado, Waze también ofrece un modo fuera de línea. Sin embargo, en general, los usuarios querrán sobre todo su cámara de velocidad de alta precisión y alertas de carretera.

WeGo here – Simple y eficiente

Aunque ofrece mucha menos funcionalidad que sus competidores, la aplicación WeGo aquí merece una interfaz mucho más agradable pero más sobria de usar. Ofrece modo de aplicación gratuito, offline, alertas de velocidad, instrucciones muy claras y sobre todo muchas otras opciones: en coche, bicicleta, transporte público e incluso taxi. Sin embargo, la cantidad de puntos de interés es mucho menor que Google Maps. La aplicación tampoco se integra con las últimas funciones populares, como alertas meteorológicas o opciones para compartir rutas.

La última actualización de software ha provocado la desaparición de varias opciones de ruta dentro de la comunidad y ha provocado la desafortunada tendencia a sobrecalentar un poco el smartphone … sin embargo, en términos de acceso, la barra WeGo aquí es demasiado para configurar y la aplicación para usar. diariamente.

Google Maps: extenso

Ya no es necesario que proporcione Google Maps. Esta aplicación ya está instalada en todos los teléfonos inteligentes Android, excepto ahora en los dispositivos de Hawái. Mucha gente lo usa para moverse en el automóvil, pero Google Maps no se considera una aplicación de navegación por voz. Google Maps sobresale en lugares de interés. Esta es la mejor aplicación para buscar un lugar para visitar, supermercado, médico o garaje. Por otro lado, la aplicación es un poco menos adecuada para conducir, por lo que muchos usuarios prefieren elegir Waze mientras conducen.

Sin embargo, cuando busque un lugar, Google Maps será sin duda su mejor ayuda. Localiza con precisión todas las tiendas, proporciona información importante sobre horarios de apertura, precios, visitas a tiendas y, sobre todo, ayuda a escuchar los comentarios de los usuarios. La aplicación incorpora constantemente nuevas funciones, pero su interfaz ha cambiado relativamente poco a lo largo de los años, y para un principiante, navegar por todas las opciones no siempre es fácil. Para encontrar un lugar, crear una libreta de direcciones o viajar al extranjero, Google Maps es la mejor opción.

TomTomGo – Opciones de pago

Para aquellos que no quieran gastar unos dólares, Tom Tom Go es una buena alternativa a Waze y GoogleMaps. La aplicación es gratuita, pero deberá comprar una suscripción para continuar usándola después del período de prueba. Considere மாதம் 1,99 por mes o 99 12,99 por año. Beneficios de TomTom Cow? Excelente confiabilidad de mapas, “servicios en vivo” con información clara sobre el tráfico, carreteras prohibidas y las operaciones más exitosas para encontrar un estacionamiento, una gasolinera o un restaurante.

Estado funcional, que es un poco menos completo que Google Maps. Hay muy pocos puntos de interés, pero la interfaz es muy clara y la aplicación se puede utilizar a diario.

Si tiene un sistema de información y entretenimiento, también está disponible en vehículos con Tom Tom Go CarPlay y Android Auto System. Sin duda esta es la mejor aplicación óptima en estos dispositivos.