Las fuerzas de seguridad birmanas controlan a los trabajadores ferroviarios en huelga

Las tropas bloquean una carretera para arrestar a los trabajadores ferroviarios involucrados en un movimiento de no cooperación nacional el 10 de marzo en la estación Ma Halwa Cone en Yangon.

El miércoles 10 de marzo, las fuerzas de seguridad birmanas lanzaron una ofensiva en Rangún contra los trabajadores ferroviarios en huelga que participaban en un movimiento más amplio de no cooperación contra un golpe militar, lo que generó temores de nuevos arrestos.

Según imágenes publicadas en las redes sociales, vehículos militares y varios cientos de policías estaban estacionados alrededor de la residencia del personal ferroviario en la estación Ma Halwa Cone, al este de la capital económica. “¡Estamos juntos!”, Gritó el personal del ferrocarril.

“Bloquean las puertas [des appartements] Destrúyelos para entrar ”La agencia France-Presse, miembro de la familia de un trabajador ferroviario, no fue nombrada por temor a represalias. “Me las arreglé para escapar, pero me preocupan los trabajadores”. Sus seres queridos todavía estaban atrapados, continuó. Según él, alrededor de 800 empleados ferroviarios están involucrados en el movimiento de no cooperación en esta estación.

Llamado a la intensificación de la huelga general

Doctores, profesores, empresas eléctricas y empleados ferroviarios, muchos empleados del gobierno han dejado de trabajar desde la 1ra parcelaHay Febrero derroca al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. El movimiento está desestabilizando la débil economía birmana con oficinas ministeriales vacías, escuelas y hospitales cerrados y bancos que no pueden funcionar.

Un manifestante con un cartel del general Min Aung Hlung, líder de las Fuerzas Armadas de Birmania, durante una manifestación en Yangon el 9 de marzo.

Los principales sindicatos han pedido la intensificación de la huelga general a partir de esta semana en un esfuerzo por paralizar completamente el país y aumentar la presión sobre los militares. La junta militar ordenó a los oficiales que regresaran al trabajo a partir del 8 de marzo, de lo contrario, podrían enfrentar el despido y represalias.

Con manifestaciones diarias en todo el país, Birmania está sumida en la confusión. Redadas, arrestos masivos, uso de fuerza peligrosa: la junta militar está más decidida que nunca a apagar esta honda que en gran parte es silenciosa.

De 1 a al menos 60 civiles han muerto y casi 2000 han sido detenidos.Hay Febrero, según la Asociación de Ayuda a Presos Políticos. El ejército, que justifica su práctica acusándolo de fraude electoral generalizado durante las elecciones a la asamblea de noviembre, ganó abrumadoramente por el partido Aung San Suu Kyi de la Liga Nacional para la Democracia, asegurando que los manifestantes no estén involucrados en las muertes.

