Las desgarradoras palabras de Jill Vandermulan tras ser ingresada en el hospital tras otro aborto espontáneo: “Segundo fracaso de este mes”

En Instagram el lunes, la YouTuber y presentadora Jill Vandermulan compartió la triste noticia desde su cama de hospital con sus seguidores de Instagram: tuvo otro aborto espontáneo. Esta vez, ella quiere saber las razones.

De hecho, el 25 de julio anunció con tristeza que había perdido a un hijo. Decidió hablar libremente sobre su experiencia en apoyo a parejas que están pasando por las mismas dificultades que ella y su pareja.

“Lamentablemente, después del segundo fracaso de este mes, tomaremos la iniciativa para buscar una posible causa. Hablaré abiertamente con ustedes más adelante porque creo que muchas mujeres y parejas se identificarán con lo que hacemos. PD: Estamos abiertos a la tristeza, al dolor y a la frustración Estamos bien”, escribió en la historia.

Ante esta nueva prueba, pidió análisis para entender por qué volvió a pasar.

“Información importante. Si pierde su embarazo y el aborto espontáneo no es espontáneo, puede buscar tratamiento con su ginecólogo (en Bélgica). Aquí, me dieron la opción de inmediato. Definitivamente se agregará al hospital general. La anestesia no es muy fácil, pero el feto se puede analizar para obtener respuestas”., Ella continuó.

La joven quiere usar su influencia para informar mejor a las personas que viven una situación difícil como la suya. Quienes perdieron un hijo durante el embarazo también tienen la oportunidad de intercambiar con él.



