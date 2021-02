Las búsquedas de vuelos del día no arrojaron nada.

Ya ha caído la noche en Pakistán, y se informó que los dos aviones del día alcanzaron los 7.800 metros, sin dejar rastro de los tres escaladores, ninguno de los cuales mostró signos de vida durante casi tres días. De vuelta en Scord, Sajid, el hijo de Muhammad Ali Satbara, incita a la búsqueda de cadáveres pensando que “un accidente en el descenso a la altura del cruce del cuello de botella” ya no es para los montañistas …

Por la mañana, el primer ciclo fue al sitio durante varias semanas para realizar una película sobre el viaje del cineasta y fotógrafo de aventuras canadiense Elijah Cycali, John Snori y la familia Satpara. Hasta unos 7.000 metros, tomó varias fotografías, que luego fueron analizadas en el campamento base, tratando de encontrar una pequeña pista haciendo zoom en las imágenes. No funcionó.

El segundo ciclo tomó entonces a Chang Dawa Sherpa (de la Agencia de Siete Cumbres de Nepal) y Sajid, el hijo de Muhammad Ali Satbara. En buenas condiciones, con vientos de 40 km / hy una visibilidad clara, el helicóptero pudo alcanzar los 7.800 metros, aproximadamente el nivel del Campo IV normal.

No se ha observado ningún rastro de esta altitud, pero el clima por encima de las restricciones, la sección más peligrosa del cuello de botella y su sección transversal es de aproximadamente 8.200 m.

Traído a Scord por helicópteros militares, Sajid dio Una entrevista televisiva En él menciona la posibilidad de un accidente en el descenso en esta zona, donde, recordemos, la mayoría de las jugadas tienen lugar en este camino “clásico” del Espuela de Abruzzo.

Ahora habla de buscar cadáveres, en medio del invierno del Himalaya, más allá de los 8.000 metros, sin escaladores que ya hayan pasado tres días y dos noches.

En enero de 2018, si Elizabeth Revoll hubiera podido sobrevivir tanto tiempo en Nanga Parbat, se habría movido tan bajo como 7.500 a 6.100 metros antes de ser rescatada por Denise Urupko y Adam Pelecki.

Como no se inició ninguna advertencia, Sajid retuvo el estudio del accidente, con al menos un teléfono satelital todavía en la cuerda. Por fin es “descendiente” porque la última vez que vio el festín de cuerdas, y luego en buenas condiciones, mientras escalaba esta parte, alrededor del mediodía.

Luego, el grupo subió durante 11 horas y cayó 900 metros verticalmente desde el Campo III, después de una noche sin descanso real, debido a la falta de espacio en dos pequeñas carpas donde se habían refugiado diez abogados. Encima. .

Sajid también proporciona información más precisa:

“Con mi padre subimos sin usar oxígeno, pero teníamos botellas para usarlas cuando fuera necesario. A unos 8.200 metros de distancia, cuando comencé a tener un verdadero dolor de cabeza, mi padre me dijo que tomara oxígeno, pero mi regulador de la mascarilla se congeló. Me dio su máscara y siguió subiendo, en lugar de arriesgar mi vida yendo, me dijo que bajara y finalmente los vi.

A las 5 de la tarde llegué al tercer campamento. Mi papá y sus compañeros no tenían radios con ellos, así que no pude localizarlos, pero pude contactar al campamento base e informarles que el equipo estaría de regreso a las 10 u 11 pm. [le timing qu’avait tenu Nims et ses camarades népalais le 16 janvier lors de leur première historique, ndlr].

Esperé en la tienda toda la noche. No apagué la luz para que la encontraran rápidamente en la oscuridad. La mañana del 6 de febrero informé al campo base que nadie había regresado de arriba. Me aconsejaron que comenzara a descender inmediatamente ya que el clima en la montaña comenzó a deteriorarse “.

Algunos comentaristas ahora están impulsando la forma de usar el dron porque los helicópteros no pueden acercarse visualmente a la montaña.

Hay que tener en cuenta que en el mismo K2 (¡pero en verano!) El fotógrafo polaco Bardek Barkeel pudo imitar por completo el descenso de su hermano Andrzej Skies, y más tarde se enteró de que faltaba el escocés Rick Allen. 36 horas, en las pistas de Broad Peak.

No hay vuelos programados para mañana lunes, ya que fuertes vientos para los próximos dos días con nevadas ligeras. A partir del miércoles, el clima debería volverse templado nuevamente.