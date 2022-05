Las aplicaciones de fotos pueden o no abrirse lentamente en Windows 11/10

Si tu Aplicación Fotos en Windows 11 y Windows 10 Si la apertura es lenta y puede tardar mucho en cargar, o puede abrirse o no, sigue estas recomendaciones para solucionar el problema. En Windows 11/10, Microsoft reemplazó Windows Photo Viewer con Photos Apps. Aunque esta es una gran aplicación, a veces puede causarle problemas.

Las aplicaciones de Fotos de Windows se abren lentamente o no se abren

Aquí hay algunas acciones que puede tomar si encuentra este problema:

Ajustar o restablecer la aplicación Fotos Vuelva a instalar la aplicación Fotos. Eliminar enlace de OneDrive

Antes de continuar, asegúrese de haber actualizado la aplicación Fotos a la última versión. Consulte la tienda de Microsoft para obtener actualizaciones.

1]Reparar o restablecer la aplicación Fotos



Lo primero que debe hacer es restablecer la aplicación Fotos en su sistema Windows 11/10. Para ello, abra Panel de configuración> Aplicaciones> pestaña Aplicaciones y características. Ahora desplácese hacia abajo y descubra Imágenes y seleccione Opciones avanzadas.

Desde la siguiente pantalla, intente primero Reparar Ve eso y. Si eso no ayuda, haga clic aquí Reiniciar Botón para iniciar el proceso.

En ventanas 11Aquí encontrará opciones para ajustar o restablecer la aplicación Fotos:

Abra Configuración de Windows 11> Aplicaciones> Aplicaciones y características> Aplicaciones de fotos> Opciones avanzadas.

El proceso puede tardar unos minutos en completarse y la aplicación de la Tienda Windows se restablecerá a su configuración predeterminada.

2]Vuelva a instalar la aplicación Fotos

PowerShell es una herramienta fácil de usar cuando necesita desinstalar una aplicación preinstalada.

Para hacer esto, abra Windows PowerShell con derechos de administrador e ingrese este comando:

Get-AppxPackage -AllUsers

A continuación, escriba el nombre completo del paquete. Microsoft.Windows.PhotosMicrosoft.Windows.Photos. En mi caso, ves:

Microsoft.Windows.Photos_2017.35071.13510.0_neutral_split.scale-125_8wekyb3d8bbwe

Ahora ingrese el siguiente comando y presione Entrar

Get-AppxPackage Microsoft.Windows.Photos_2017.35071.13510.0_neutral_split.scale-125_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage

Una vez que la aplicación esté instalada, abra la tienda de Windows y busque Imágenes de Microsoft Instale esta aplicación directamente desde la tienda de Windows.

Alternativamente, puede usar nuestro 10AppsManager para desinstalar y reinstalar fácilmente las aplicaciones preinstaladas de Windows 11/10 Store con un solo clic.

3]Eliminar el enlace de OneDrive

La aplicación Fotos está integrada con OneDrive y muestra fotos de su colección en la nube. Si bien esto funciona, el mayor problema es que recuperar todas las vistas previas de las fotos reduce la experiencia.

Abra la aplicación Fotos y deje que se cargue. Luego haga clic en el ícono de Configuración en la parte superior izquierda. Una vez que esté abierto, deshabilite Mostrar contenido de My Cloud solo desde OneDrive. Reinicie la aplicación y se cargará mucho más rápido que antes.

Estas soluciones lo ayudarán a corregir la aplicación de fotos lentas en Windows 11/10.

¿Por qué no puedo abrir mis imágenes en Windows?

Si una de las imágenes no se puede abrir, puede haber dos razones. En primer lugar, no hay conexión a Internet y en segundo lugar, hay un problema de caché en la aplicación. Cuando la aplicación esté emparejada con OneDrive, asegúrese de que se requiere Internet. Ver esta publicación si está disponible No puedo abrir esta aplicación Error al abrir fotos

¿Cómo abrir el procesador con el visor de fotos en Windows?

Abra Configuración de Windows y vaya a Aplicaciones> Aplicaciones predeterminadas. Seleccione el tipo de archivo predeterminado en la parte inferior de la sección. Haga clic para abrirlo. Puede ingresar la extensión de la imagen que desea mostrar con Photo Viewer aquí.

Una vez que aparezca en la lista, haga clic en él y se le dará la opción de cambiar el visor predeterminado. Seleccione Photo Viewer y aplique los cambios.

Sin embargo, si el problema persiste, puede habilitar Windows Photo Viewer y configurarlo como el abridor de fotos predeterminado.