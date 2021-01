La vida más hermosa el lunes 1 de febrero de 2021: resumen preliminar del episodio 4206 [SPOILERS] – Serie de noticias en TV

En el próximo episodio de “Plus Belly La Wie” … Thomas y Barbara están en la batalla de la terraza cuando Emma descubre que Camille está intercambiando con Jacob. Vidal, para él, molesta aún más a Víctor.

Captura de pantalla / FTV

Advertencia, hay spoilers en el episodio en los siguientes párrafos. Todavía hermosa vida ¡Transmitido el lunes por la noche en France 3!

Emma descubre sobre qué mintió Camille

Emma se siente aliviada al creer que Jacob ha sido arrestado. Poco sabía ella que Camil no había dejado de enviar mensajes de texto a su ex secuestrador e insistir en que la mantuviera al teléfono. Mientras tanto, Patrick y Eric interrogan al hombre que arrestaron, alegando que había una coartada la noche en que Jacob entró en la habitación del hospital de Camille. Según él, hizo trabajos negros en un sitio de construcción. Por su parte, Emma cree que su hermana necesita espacio y accede a dejarla unas horas. Mientras disfruta de un momento de relación íntima con el Bautista en Celeste, Camille, que ahora está sola, tiene la oportunidad de llamar a Jacob. Esperan volver a encontrarse pronto y decirse palabras de amor el uno al otro. Por la noche, Emma ve las noticias de Camille y Jacob y comprende que su hermana le mintió a la policía. Cuando Emma se enfrenta a ella para averiguar la verdad, Camille defiende a su ex cautiva …

Thomas y Barbara ganan su caso

En Town Hall, Thomas se enfrenta a las justificaciones homosexuales de Barrald, sin ocultar el hecho de que ha rechazado una solicitud de terraza. Thomas también descubrió que Sophie estaba en el origen de esta negación. Por su parte, César instruye a Bárbara para que tome medidas sobre el conflicto. Así ellos un Continuando En Place to Mistral, Barbara destaca a los productores locales que quieren colaborar. En el micrófono de Masilia News, Barbara anima a Barlott a ajustarse a valores que nunca dejó de discutir. Este último no tardó mucho en devolver su chaqueta alegando apoyar su plan. Según Thomas, declara abiertamente la guerra a Sophie.

La salud de Sacha es preocupante

Inspirado por su última conversación con Vital, Victor trabajó en su tesis durante todo el fin de semana. De regreso al hospital, se lo presenta con orgullo para que pueda notar su plan y sus nuevos problemas. De manera admirable, Vidal señala algunos defectos que la atormentan. Más tarde, Vidal se da cuenta de que a Sacha le pica durante la entrevista y quiere ordenarle que le hagan pruebas. Sin embargo, Sacha nos asegura que esto no es necesario. De vuelta en su habitación, Vidal se ha quitado los puntos por pecado. Cuando lo encuentra, Víctor se enoja y decide coserlo en su lugar. Por la noche, Víctor encuentra a Sacha, que concluye su ensayo sobre Vidal.