La victoria de Chloe Zhao en el Oscar 2021 avergüenza a China

Paradójicamente, mientras los medios occidentales elogian al director asiático como ganador del Oscar, China parece avergonzarse de su éxito. Nomlandland, Se diferencia por tres premios – Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz Frances McDormand – y la fama de Chloe Zhao. Varias horas después de la ceremonia, esa información aún no había aparecido en los sitios web. China Daily Y usted Tiempos globales. Sin censurarlo por completo, las redes sociales chinas parecían querer reducirlo.

Significativamente, por primera vez en más de medio siglo, los habitantes de Hong Kong no pudieron asistir a la transmisión del festival. El canal en inglés Pearl se enorgullecía de estar transmitiendo en Hong Kong hasta entonces. “El evento más exótico de Hollywood”, Decidió dejarlo “Por motivos comerciales”. El documental sobre el movimiento democrático en Hong Kong, que encabezó la selección, se encuentra sin duda entre los nominados. Sin embargo: cuando ganar Nomlandland Muy esperados, los resultados de Berlín son sorprendentes por decir lo menos.

Porque Chloe Zhao no huele a santidad en Beijing. Esta joven, nacida en 1982, se trasladó a Gran Bretaña antes de instalarse en Estados Unidos a los 15 años, anunció en 2013 Revista Filmmaker Cuando era adolescente, China era un país para ella. “Mentir estaba en todas partes”. Los comentarios han sido ampliamente comentados y criticados en las redes sociales chinas en las últimas semanas. Excepto, Nomlandland Aunque originalmente se suponía que se lanzaría el 23 de abril, no llegó a los cines en China. En el contexto actual de la lucha cultural en China, sería imposible proyectar su película si ella no pudiera aclarar lo que dijo. No hay necesidad de creer “., Comentó un usuario el lunes.

Las autoridades están avergonzadas

Después de su éxito en BAFA hace dos semanas, Shi Chuan, vicepresidente de la Asociación de Cine de Shanghai, celebró los Oscar, el equivalente a una ceremonia británica. Tiempos globales Es, por supuesto, “Esta película puede proyectarse en China, pero no debería obtener una puntuación alta en taquilla”.. ¿La razón? “Zhao conoce bien el sistema de valores occidental, que es muy diferente del sistema chino”. El hecho de que un representante de Shanghai solo pueda impresionar al público chino con películas chinas dice mucho sobre el estado de ánimo actual de los líderes.

