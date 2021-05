La versión final de MacOS 11.4 está disponible

próximo Versión de iOS 14.6, Apple también ha lanzado una actualización del sistema operativo de Mac. Un mes después del lanzamiento macOS 11.3, Es el turno de Magos 11.4 para ir a la pista esta noche. Aunque hubo muchas características nuevas en la actualización anterior, esta vez no fue así. En cuanto a las nuevas funciones, esta nueva versión de MacOS solo admite suscripciones en la aplicación de podcast. Los cambios están bajo el capó con varias correcciones de errores.

Como de costumbre, las opciones del sistema MacOS 11.4 aparecen en la sección “Actualización de software”. Recuerde, todo suele ir bien, pero aún así es muy recomendable hacer una copia de seguridad de sus datos antes de instalar la actualización de MacOS.

Aquí están los consejos de enlaces completos para esta actualización:

Podcasts

Las suscripciones de Apple Podcast están disponibles para su compra a través de suscripciones mensuales y anuales.

குழு Los canales se unen para compilar programas de creadores de podcasts

Esta versión también corrige los siguientes problemas:

Los marcadores en Safari se pueden reorganizar o mover a una carpeta que parece estar oculta

Mac Es posible que algunos sitios web no se muestren correctamente después de que se despierte de su Mac

Es posible que no se incluyan palabras al exportar una foto desde la aplicación Fotos de aplicaciones

La vista previa de PDF no responde al buscar documentos PDF

El MacBook de 16 pulgadas no respondió al jugar Civilization VI