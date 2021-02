La versión en blanco y negro de Snyder Cut fue anunciada por Jack Snyder

Calcetín Snyder Confirmado por su Snyder Cut Liga de la Justicia Lo lanzarán en color, pero también en el blanco y negro que él llama “.Justice is Grey Edition“.

Antes de que comenzara su anuncio Liga de la justicia de Sock Snyder, Formalizado en mayo de 2020, utilizado por el Director para divulgar en su cuenta Vero Imágenes en blanco y negro de innumerables escenas de su éxito de taquilla. Como recordatorio, Zach Snyder tuvo que dejar la postproducción de la película en mayo de 2017. José Whedon, Contratado por Warner y D.C.

Jack Snyder en el set de la Liga de la Justicia

El 18 de marzo, casi cuatro años después de su lanzamiento. Liga de la Justicia En los cines, los fanáticos enojados y / o frustrados finalmente encontrarán la versión de DCU del antiguo arquitecto en HBO Max, que no tiene nada que ver con la caldera superheroica anterior planeada en la pantalla grande. Su corte de director (Esto incluye algunos minutos de actualizaciones recientes.), Tomando así formaPelícula de 4 horas clasificada como R No más PG-13.

Si es el ultimo El tráiler fue lanzado el 14 de febrero. Tal coloración era agradable Teaser de junio de 2020 O El primer trailer Transmisión para DC FanDome, Muchos fanáticos se preguntaron si la película alguna vez saldría en blanco y negro.. Tráiler del pasado mes de noviembre La primera versión se hizo clara en blanco y negro, seguida de la versión en color. Anunciando carteles también Fecha de lanzamiento del corte Snyder Eran en blanco y negro Fotos recientes del Joker de Jared Leto.

El gris es el nuevo blanco y negro

En una entrevista reciente Minutemen Esto sucedió poco antes del lanzamiento del último tráiler, y el director confirmó que los fanáticos tendrán la oportunidad de ver la película en blanco y negro:

“Ahora estamos terminando la versión en blanco y negro de la Liga de la Justicia. Esto se llama “Justice Grey Edition”. Así es como lo llamo. “

El cineasta explicó que Warner editó su película en blanco y negro durante 2 años antes de darle luz verde en noviembre de 2020, por lo que esta es la mejor versión y la mejor experiencia para él. Sin embargo, Jack Snyder no especificó si esta versión en blanco y negro estaría disponible en HBO Max el mismo día que la versión en color, o si sería necesario esperar un lanzamiento físico en Blu-ray y DVD. En Francia, The Snyder Cut estará disponible el 22 de abril de 2021Casi un mes después, todavía no está claro dónde encontrarlo.

Mientras espera obtener más información sobre el lanzamiento en francés, Nuestra reseña Liga de la Justicia Está justo aquí Nuestro archivo Aquí hay 10 grandes cambios que esperar en el corte de Snyder.