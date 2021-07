La vacuna se desespera alrededor del lecho del Arcángel, donde la epidemia se reanuda repentinamente.

Govit-19 o Govit-19, con o sin pase de salud, en el sitio de Tune Games, llamado Blue Flats, desde que se filmó la comedia Acampar, Hay rituales que no cambian: Bebida de bienvenida para los recién llegados el domingo por la noche. El verdadero comienzo de las vacaciones es cuando se instala la caravana o la tienda de campaña. Al pie de Plot Hill, alrededor del escenario de “Paul des Flatz Blues” había un cóctel elaborado con (inevitablemente) azul de Curazao, encontramos el equipo de animación y el rico menú de la semana: “Le Dears de la Dance”, “Ko Lan Dong “,” Aquafon, “Aperitif Camper (Trae tu salchicha de regreso)”, “El gran desafío” … y el retrato presenta un retrato de Patrick Chirac como Frank Dubosk. Su bañador ajustado y su “Marcel rosa” no se podían imaginar: la sesión de vacunación, prevista para el miércoles 28 de julio.

Entrada al camping Flatz Blues el 28 de julio de 2021, en Bila-sur-Meril, Gironde.

Frank Dubosk, Patrick Chirac, se sienta a la entrada del campamento donde se tomó la fotografía idéntica. “Por el mundo” de Sophie García / Hans Lucas

Un cirujano operado por el cercano Hospital Arcacon, en un entorno donde la salud de Gironde se está deteriorando brutalmente, se ve obligado a volver a enmascarar las áreas turísticas y la cama Arcacon. La tasa de incidencia en el departamento se disparó: pasó de 40 a 351 por 100.000 habitantes en dos semanas. Esto es cerca de 1200 en personas de 20 a 29 años. “Esto ha sido inaudito desde que comenzó la epidemia, Warn Laurent Fillu, director de la división regional de salud pública de Novel-Aquitania en Francia. La curva es vertical y no funciona. “

Las admisiones hospitalarias también están en aumento: casi 120 personas están en cuidados intensivos. En el Hospital Arcacon, “Voy fuerte”, Testificó su director Julian Rosignol: Hubo ocho pacientes esta semana contra cinco la semana pasada y ninguna anterior. Treinta y cuatro páginas, todas menos la primera inyección no fueron vacunadas. Esos turistas fueron la semana pasada; En ese momento “locales”, a excepción de una caravana. Julian Rosignol señala que sabía que era positivo, pero no advirtió a su campamento (no al Flat Blues) que continuara disfrutando de sus vacaciones.

“Poderosos clústeres”

“El campamento es un lugar estratégicoBernice Ledin, coordinadora de actividades de vacunación en Arcacon Hospital, explica. Sabemos que estos son posibles clusters con personas que hacen las mismas cosas. Más campamentos son personas que no van fácilmente a los centros de vacunación de la ciudad. Por eso hay un interés real en acercarnos a ellos. ” Se invitó a los niños del “Mini Club” a crear carteles: “Centro de vacunación, vacuna, no tengas miedo”. Difícil de pasar por alto: está instalado en la habitación contigua al centro de salud principal. Este miércoles por la mañana, no había agua caliente ni fila para golpear tu mano.

