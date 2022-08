La UE pide la «implementación total» del acuerdo para reanudar las exportaciones de cereales

Encuentra todos nuestros #UCRANIA en vivo aquí

: Rusia prohíbe la entrada en su territorio a 39 dignatarios británicos adicionales, lo que eleva el número total de ciudadanos británicos a más de 250. La nueva lista cuenta con dos figuras prominentes: el ex primer ministro conservador David Cameron y el actual líder de la oposición Keir Starmer.

: La guerra ha trastornado permanentemente la vida de los residentes del este de Ucrania, la principal línea de frente del conflicto. Nuestra reportera es Julie Pedri Conocí a Larisa, que dirigía un negocio de sastrería en la región de Donetsk. Tuvo que decidir trasladar su operación a Lviv, en el oeste del país, donde ahora produce insignias para el ejército. Docenas de empresas de Donbas tuvieron que hacer copias de seguridad de la misma manera.

(Julie Pietri/Radio Francia)

: anuncia la Federación Francesa de Baloncesto Los jugadores de clubes rusos y bielorrusos ya no pueden jugar en la selección francesa «Durante el conflicto» En Ucrania, y los países internacionales no deben firmar Rusia. Se anunció un despeje mientras que Thomas Huertel, el jugador elegido para la próxima Eurocopa de septiembre, está cerca del Zenit St-Petersburg.

: La Unión Europea acoge con satisfacción «El primer paso más importante» Después de que el primer barco cargado de grano partiera de Odessa esta mañana. Bruselas espera “Esperamos con ansias la implementación de todo el acuerdo» En las exportaciones de Ucrania.

: Rusia gobernó el lunes «Muy positivo» El primer barco cargado de cereales partió de Ucrania, en el marco de un acuerdo entre Moscú y Kiev para permitir la reanudación de las exportaciones. «Esperemos que los acuerdos sean utilizados por todas las partes y que los mecanismos funcionen de manera efectiva».agregó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

: Emmanuel Macron se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a las 11:30 a.m., según supo France Televisions desde el Palacio del Elíseo. Desde entonces, los dos jefes de Estado no han intercambiado palabras. 16 de junio Los líderes franceses, italianos y alemanes visitan Ucrania.

: Recuperación de las exportaciones de cereales de Ucrania «Un alivio para el mundo, especialmente para nuestros amigos en Medio Oriente, Asia y África».Dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. Por su parte, el jefe de la ONU, Antonio Guterres «Saludos con amor» Partida Rosa esta mañana, y «Esperar (…) Proporcionará la estabilidad y el apoyo que tanto se necesitan para la seguridad alimentaria mundial, en particular en los contextos humanitarios más frágiles».Según un informe de la ONU.

: Son más de las 9 en punto, hora de una actualización tradicional de las noticias:

• Este El primer barco cargado con grano ucraniano que sale del país desde el comienzo de la guerra : Los Rosa Partió del puerto de Odessa esta mañana con un cargamento de maíz. Kiev y Moscú firmaron un acuerdo el 22 de julio para reanudar las exportaciones de cereales.

• Después de la aprobación por la Asamblea Nacional, Modificación del proyecto de ley de finanzas Llega hoy al Senado. Debates, blindaje tarifario en energía, bonificación de combustible, canon de licencia audiovisual y Impuesto a las Súper GananciasProgramado solo para dos días.

• El domingo por la noche, un nuevo incendio quemó 150 hectáreas de pinos en Landes, ciudad de Mano. Según la diputación provincial, el incendio «No arreglado pero ya no progresa» Y no hubo pérdida de vidas. Se ha contenido un incendio de 350 hectáreas en Gard.

Un nuevo episodio de calor intenso A partir de esta semana. Primero llegará al sur de Francia antes de moverse hacia el norte el martes y el miércoles, y se espera que las temperaturas alcancen los 39 grados centígrados, dijo Meteo France. Cinco sectores se han mantenido bajo vigilancia naranja por ola de calor.

: «Tenemos 99.000 ucranianos en Francia que se benefician del subsidio para solicitantes de asilo».

Refugiados ucranianos en Francia «Están en una situación cambiante»El director de la Oficina Francesa para la Inmigración y la Integración explicaba esta mañana en France Info, junto a algunos «Los retornados a Ucrania y otros siguen llegando, aunque mucho menos que antes». Según Didier Lechy, «De los más de siete millones de personas que abandonaron Ucrania, más de cuatro millones regresaron a Ucrania». aclaró que«Alrededor de 20.000 personas» Dirigido por particulares en Francia.

: Hola @pantalonesNo estás lejos: Rusia solicitó estos estudios Para evitar que Ucrania utilice estos barcos para importar armas o municiones. Turquía, que ha participado en la mediación entre ambos países y controla los estrechos por los que deben pasar los barcos, realiza estas inspecciones.

: Hola, no entiendo este contrato. ¿Por qué esta inspección en Turquía en los barcos que salen de Ucrania? Los rusos temen qué pasará si Ucrania no exporta cereales. Armas (las necesitan, no van a exportar armas) obras de arte, ¿muebles de Ikea?

: Para aquellos que quieran continuar su viaje, incluyo el sitio marinetraffic.com (en inglés) Permite rastrear todo tipo de barcos en todo el mundo.

: Los razoni Fue el primer barco al que se permitió salir del puerto en virtud de un acuerdo firmado entre Kyiv y Moscú el 22 de julio. Transporta el maíz al Líbano, pero según los términos del contrato, primero debe realizar inspecciones en Estambul.

: Según el Ministerio de Defensa de Turquía, el primer envío de cereales ucranianos salió del puerto de Odessa.

: Este es el esperado debut de: Un cargamento de grano ucraniano se prepara para salir del puerto de Odessa. Después de seis meses de conflicto, Kyiv y Moscú firmaron un acuerdo el 22 de julio para permitir la reanudación de las exportaciones. el barco , «lleno de maíz»Salida a las 7:30 am. (hora francesa) Según un comunicado del Ministerio de Defensa de Turquía, se requiere viajar al Líbano. Lo cual, quizás, reducirá levemente la inflación de los precios de los alimentos que afecta a todo el mundo.