La Tierra gira demasiado rápido, batiendo récords de días más rápidos en 2020

La Tierra gira más rápido que en décadas pasadas, tanto que los 28 días más rápidos registrados desde 1960 se han producido en 2020. Sin embargo, no hay motivo de alarma, ya que la rotación del La Tierra varía periódicamente (pero solo ligeramente) en particular debido a la presión atmosférica, pero también de acuerdo con otros factores como los vientos, el movimiento del núcleo interno y las corrientes oceánicas o incluso factores externos como la influencia gravitacional. otros cuerpos del sistema solar.

su minúscula diferencia, medible en milisegundos, aunque sea imperceptible y no plantea ningún problema en nuestra vida diaria, sigue teniendo influencia en los sistemas de medición más precisos del mundo, a saber, los de los relojes atómicos.

Por lo general, se hace una corrección cuando la rotación de la Tierra se ralentiza, como ha sucedido desde la década de 1960. En la práctica, se agrega un “segundo intercalar” al año que es demasiado “lento”, una adición que se realiza en Junio ​​o diciembre. De esta forma se recalibran el tiempo astronómico y el tiempo atómico.

Desde 1972, como señala Live Science, por ejemplo, se ha agregado un segundo intercalar cada año y medio, en promedio. Por ejemplo, el último segundo bisiesto se agregó el 31 de diciembre de 2016 a las 11:59:59 p.m.

Sin embargo, en el transcurso de 2020, según informes del sitio web Time and Date, se habría producido una aceleración de la rotación de la Tierra y por primera vez podría ser necesario, en lugar de agregar una segunda, restar uno.

En 2020, el récord del día astronómico más corto se rompió 28 veces con el día más corto registrado el 5 de julio, cuando la Tierra giró 1.0516 milisegundos más rápido que el tiempo de 86400 segundos, que es la duración media. un día.

De hecho, los investigadores han calculado que en el transcurso de 2021, habrá un retraso de 19 milisegundos en total en el tiempo atómico.

Si es demasiado pronto para decir si esta será la solución, la posibilidad de que tengamos que restar un segundo, en lugar de sumarlo como se ha hecho desde la década de 1960, es fuerte porque la rotación de la Tierra parece estar aumentando bruscamente. : “También hay discusiones internacionales sobre el futuro de los segundos intercalares, y también es posible que la necesidad de un segundo intercalar negativo pueda llevar la decisión hacia el final de los segundos intercalares para siempre”, dijo Peter. Whibberley del Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido en el Telegraph.

De hecho, alguien ha sugerido que en lugar de usar los segundos, podría ser mejor dejar que la brecha entre el tiempo atómico y astronómico se separe cada vez más hasta que sea posible. “Corregido” con una hora bisiesta. En efecto, el uso de “segundos intercalares” plantea muchos problemas a determinados operadores de diversos sectores, por ejemplo los de registro de datos o los vinculados a las actuales infraestructuras de telecomunicaciones.

