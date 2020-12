La tecnología ha evolucionado. ¿Está su seguridad a toda velocidad?

La vida a veces es fácil. Al menos las amenazas maliciosas se pueden prevenir con un antivirus: se instala y luego se olvida … Desafortunadamente, no. Hay muchas razones por las que una solución antivirus por sí sola no puede detener todas las amenazas. Hay tantos, cambian muy rápido. Además, hay varios puertos de entrada, incluidas todas las versiones de software obsoletas. Por lo tanto, un enfoque de múltiples nodos es esencial. Afortunadamente, la ayuda está a mano.





¿Te recuerda a algo?

Está investigando en Google para comprar un nuevo teléfono inteligente. Puede encontrar el sitio que ofrece reseñas de consumidores. Sin que usted lo sepa, hay un código malicioso incrustado en la página entre las revisiones de los clientes. El propietario del sitio no sabe que el servidor web no funciona. Los ciberdelincuentes redirigen su navegador a un sitio malicioso que propaga infecciones. Instantáneamente comienza a buscar agujeros en su seguridad para infiltrarse en su computadora. Ella encontró uno. Su software Adobe Acrobat no está conectado. Una vez que el malware se infiltra en su computadora, el malware está diseñado para recopilar sus datos personales y bancarios o cifrar sus datos y exigir un rescate en su lugar.

Puede infectarse rápidamente, así que ¿por qué no ejecutar su antivirus para su recuperación? Después de todo, ¡están hechos para detectar y eliminar amenazas potenciales antes de que lleguen a su computadora! ¿Es vago o incompetente? ¿Tienes que elegir otro? La respuesta es no, no, no. Pero puedes preguntarle más. Imagínese: todos los días, l ‘Empresa AV-TEST ¡Registra más de 350.000 nuevos programas maliciosos! Los profesionales de la seguridad primero deben comprender el nuevo malware, modificar sus programas y luego difundir esta información actualizada a las máquinas de los usuarios. Necesitamos tiempo, tiempo que no tenemos.

Además, a diferencia de hace muchos años, el mundo ultraconectado de los teléfonos inteligentes, enrutadores, consolas de juegos, termostatos conectados y más ofrece muchos puntos de entrada nuevos para los delincuentes cuando usan nuestras computadoras para navegar por Internet. Sus ataques son más poderosos y sofisticados que nunca.

La tecnología ha evolucionado. Tus protecciones también son esenciales.

Utilice esta sencilla lista de verificación para evaluar y mejorar su seguridad actual. ¡Nunca renuncie a sus antivirales, debe protegerse sin los militares! Los superhéroes que actúan solos solo están en los cómics.

தடுப்பு El antivirus sigue siendo muy importante. Asegúrese de que la suya sea una solución confiable Excelente protección en tiempo real Disponible contra malware existente y en crecimiento, incluidos ransomware y virus. Haz tu investigación. AV. ¿Qué dicen las empresas de pruebas independientes como Comparisons? Utilice su seguridad para todos sus dispositivos, incluida toda la familia de teléfonos inteligentes y tabletas.

Las contraseñas en línea son la primera línea de defensa para sus cuentas en línea. Los administradores de contraseñas crean y almacenan contraseñas seguras. Password Manager Pro le notificará incluso si sus credenciales están expuestas en una violación de datos.

El software obsoleto tiene vulnerabilidades de seguridad conocidas por los piratas informáticos. Utilice software de actualización de programas para corregir vulnerabilidades rápidamente.

No se pegue un tiro en la pierna. Nunca haga clic en enlaces o enlaces de fuentes no verificadas, y no use wifi público para acceder o comprar sus cuentas bancarias. Una VPN es esencial para mantener seguras sus actividades en línea.

Agregado Para mayor seguridad y tranquilidad, nada supera a las múltiples capas de solución. Avira Prime Avira le ofrece acceso ilimitado a todas las soluciones premium a un precio mensual fijo. Para aquellos con un presupuesto ajustado, hay Protección gratuita de Avira.

Variaciones de malware, nuevas formas de trabajar: los desafíos se suceden y los ciberdelincuentes siguen imaginando nuevas formas de usarlos. El poder de cambiar estas nuevas realidades de Internet está en tus manos, así que úsalo. Por supuesto, Charles Darwin nunca tuvo que lidiar con el ciberacoso, pero expresó la situación mejor que nadie: “No es el ser vivo más fuerte, ni el más inteligente. Es el que sabe adaptarse al cambio”.

– Para cualquier información: [email protected]