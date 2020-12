La start-up estonia Fima recauda 4 1,4 millones para análisis de video de inteligencia artificial

Los representantes dicen que Fima, una empresa estonia de visión por computadora, ha recibido una inversión inicial de 1,5 millones del fondo de capital de riesgo Change Ventures.

Alrededor del 7 por ciento de los inversores incluyen empresas como Decocorn, Lemonade Stand, Tiny VC y varios inversores ángeles, incluido el inversor actual Supraling y dos ex ejecutivos de Transforvice.,. Como resultado, el capital total de la compañía se ha elevado a 1,8 millones.

La misión de Fima es ayudar a las empresas y organizaciones a tomar mejores decisiones estratégicas mediante la conversión de videocámaras tradicionales en sensores. El sistema operativo Sass de la empresa analiza datos valiosos de los registros de la videocámara, lo que permite a los clientes comprender los principios del movimiento personal: cómo se mueven los peatones y los compradores, cómo se mueven los vehículos y otros equipos, explica la empresa.

“Estoy encantado de tener la oportunidad de apoyar a algunos fundadores más ambiciosos de Change Ventures báltico. “Fima ya ha establecido una base de clientes en todos los países bálticos, y animo a otras empresas de Letonia y Lituania, especialmente en los sectores minorista e inmobiliario, a postularse para probar esta solución”, dice Andrice K, socio gerente de Change Ventures. Parsik.

En Letonia, el operador móvil SIA Latvijas Mobilis Telephones (FIMA) se ha convertido en socio en proyectos piloto actuales y futuros relacionados con la visión artificial y las estadísticas del entorno de vida (L.M.T.) Departamento de Innovación. También existe una colaboración con el University College of Witzim: el programa actual se centra en un programa de investigación nacional para reducir el impacto de Govit-19. Ve un enfoque multifacético para mejorar los servicios sostenibles y seguros para el monitoreo y control de Kovit-19 y otras epidemias futuras en Letonia utilizando las últimas tecnologías.

Aproximadamente 770 millones de cámaras CCTV están instaladas en todo el mundo y “IHS Markit “Para 2021, esta cifra ya superará los mil millones. A excepción de las cámaras que se utilizan con fines de seguridad, la mayoría de los datos de vídeo capturados no se utilizan. Fima reemplaza esto con Inteligencia Artificial Cognitiva (IA) al proporcionar información significativa en tiempo real a partir de datos no utilizados anteriormente. Trabajar con cámaras integradas y sistemas de algoritmos de visión por computadora requiere muy poca potencia de procesamiento y una mínima inversión en infraestructura en comparación con los costosos sistemas de cámaras de alta gama. Fima cumple con las políticas de privacidad vigentes, incluida la regulación GDPR. Su enfoque de protección de datos integrado evita el reconocimiento facial, anonimizando así todos los datos recopilados y protegiendo la información sensible obtenida del material de video.

“Inteligencia artificial Es un centro para convertir terabytes de grandes registros de datos en objetos prácticos. Nuestro objetivo es descubrir el secreto de esta sofisticada tecnología y liberar el valor actual de las grabaciones de video existentes. A través de la plataforma de autoservicio Sass, hacemos que esta información sea fácilmente accesible para los tomadores de decisiones en áreas que van desde la planificación urbana y los bienes raíces comerciales hasta las industrias del transporte y el comercio minorista ”, dijo Karen K. Fima, cofundadora y CEO. Burns explica.

“La solución de Fima es un programa de autoaprendizaje que elimina la carga de ingresar manualmente cientos o miles de reglas o variables comerciales, lo que reduce en gran medida la personalización del sitio para las necesidades de cada cliente. .O) dice Tawi Dummiste.

Startup desarrolla soluciones para diferentes aplicaciones adecuadas para diferentes negocios. Los proyectos piloto actuales incluyen trabajar con un centro comercial líder en los países bálticos para ayudar a los visitantes a comprender el impacto de las restricciones de Covit-19 y hacer un mejor uso de las áreas comunes. Fima trabaja en sociedad con Alemist City de Tolin, el parque comercial más concurrido de la ciudad, para mejorar el estacionamiento.

Los fondos se utilizarán inicialmente para duplicar su personal, financiar proyectos piloto adicionales y centrarse en el desarrollo empresarial. Se estima que el mercado mundial de visión por computadora MI alcanzará los $ 25,32 mil millones (aproximadamente $ 20,87 mil millones) para 2023, lo que indica un crecimiento significativo en las primeras etapas del sector.

“Hasta ahora, muchas start-ups visionarias han comercializado sus soluciones como herramientas que pueden ser utilizadas por equipos de tecnología especializados para controlar su uso. Apreciamos la idea de Fima de crear una plataforma que pueda ser entendida por cualquier empresario porque la simplicidad es uno de los factores determinantes para los clientes corporativos que desean mejorar su negocio con la ayuda de los datos”. Wright Ojasar comenta sobre su decisión de invertir en una nueva empresa.