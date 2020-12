La severa advertencia de Bill Gates sobre los próximos meses de epidemia

Bill GatesEl fundador de Microsoft, destacó la difícil situación por la que atraviesa Estados Unidos, siendo el 11 de diciembre el día en que comenzó la cantidad de nuevos casos registrados desde el brote. Ellos grabaron 247,737 infecciones en 24 horas.

El empresario aseguró que lo peor aún no ha sucedido y que el país puede enfrentar la etapa más peligrosa de la epidemia en los próximos meses. coronavirus.

Inesperadamente, Los próximos cuatro a seis meses pueden ser la peor de las infecciones. El Instituto de Métrica y Evolución de la Salud (IHME, en su abreviado inglés), indica que habrá 200.000 muertes adicionales. Si seguimos las reglas, podemos evitar un gran porcentaje de esas muertes cuando no usamos máscaras y mezclamos. En poco tiempo, esto es una mala noticia, dijo el informático en una entrevista con CNN.

Total: Pensé que Estados Unidos haría un mejor trabajo manejándolo. En general, cuando hice pronósticos en 2015, me dijeron que las muertes podrían ser altas. Entonces este virus es más peligroso que eso. No estamos en las peores condiciones. Pero lo que me sorprendió fue que el impacto económico en Estados Unidos y en todo el mundo es mucho mayor de lo que predije hace cinco años.

Donald Trump Covid-19 firmó una orden ejecutiva que da prioridad a los estadounidenses en la administración de vacunas. El informático comentó: “Creo que la estrategia es un error porque apostar por la cooperación internacional es la mejor forma de enfrentar la epidemia.

Queremos que la economía mundial siga funcionando, queremos reducir las muertes, la tecnología clave es de una empresa alemana. Por lo tanto, concluyó que bloquear el intercambio y la cooperación internacionales fue un error durante todo el desorden y la epidemia.