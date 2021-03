La senadora Nasima Tinder ante los jueces

Nasima Tinder, en el Saint-Denis de la Reunion 2017. Richard Bowd / AFP

El viernes 5 de marzo, la Fiscalía de Saint-Denis exigió una sentencia suspendida de cinco meses y dos años de inhabilitación contra el senador Nasima Tinder (varios derechistas que apoyan al LREM). El abogado Eric Duffery, exjefe del consejo departamental, criticó al servicio de bomberos y rescate del departamento (STIS) que dirigía en ese momento por contratar a su ama de llaves y su jardinero entre 2015 y 2018. Según el magistrado, el funcionario electo ignoró las rondas regulares y la estructura legal de reclutamiento a favor de ambos. “Ella lo sabía”.

Estos dos nombramientos fueron reportados mientras la Cámara Regional de Cuentas (CRC) restringía el funcionamiento del STIS, que se completó en 2017. De fondo, hay escepticismo sobre la obra ficticia y la cuestión de si los dos agentes no trabajaron en la quinta del ex presidente del concejo departamental cuando fueron pagados por la dirección pública. Los jueces del CRC estaban pensando en contratar a un jardinero cuatro horas al día en la dirección STIS, donde no hay espacios verdes.

En el bar, el senador se sorprendió de que la fiscalía se hubiera responsabilizado de estos dos reclutamientos: “Si entiendo correctamente, soy omnipotente y omnisciente en STIS”. Porque este trabajo pasa “No podía ser de otra manera por parte del Departamento de Recursos Humanos (HRD)”.

Fallos de SDIS

Cuando se le preguntó durante la audiencia, el jardinero discutió con el representante electo un CV. “Celebración familiar”. Poco después de la entrevista de trabajo firmó un contrato. Zorro, Reaccionó al seleccionado. Esto es más que una mentira. ” Según su conserje, otros trabajadores de mantenimiento fueron reclutados con un contrato de plazo fijo cuando recibieron el contrato de ayuda, y Nasima Tinder dijo que había conocido a uno. “Audiencia ciudadana”. “Me dijo que no estaba en la metrópoli con su hijo y que necesitaba dinero, de lo contrario estaría en las calles”. El elegido dijo que la contrató en su casa porque estaba “Buscando a alguien”, Pero no debería haber intervenido para reclutar para STIS.

Al escuchar esto, varios ejecutivos le dijeron a Gendermes que los acuerdos de los dos agentes de la comunidad se habían firmado después de una orden. “Poder”. HRD certificado para jardinero. “Este hombre se equivoca, miente o quiere proteger a alguien”, Molesto con la selección.

