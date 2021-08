La princesa Martha Louise de Noruega deja su país para vivir con su novio chamán

La princesa Martha Louise de Noruega viaja a los Estados Unidos con su novio Durek Verret. El chamán estadounidense vive en Los Ángeles. La última vez que vino a Noruega fue el año pasado para Navidad y Año Nuevo. Así que han pasado ocho meses desde que la pareja se vio, pero finalmente se encontraron. Gala.

Durek Verret expresó su felicidad por estar con su pareja. “Como puede ver en la expresión de mi rostro, estoy muy contento de haber redescubierto a mi deidad amazónica. Sé lo que es ser bendecido por un ángel porque así es como me siento ahora cuando Martha Louise está conmigo. Vivo un verdadero cuento de hadas. me gusta esta chica“, Escribió en Instagram.

Debido a la epidemia y las estrictas reglas de entrada y salida de los Estados Unidos, el viaje para los amantes no es fácil.

En febrero de este año, la princesa Martha Louise de Noruega dijo que estaba considerando ir a Estados Unidos. La razón fue que dejó en claro que su novio, el chamán estadounidense Durek Verret, se sentía abusado y no quería vivir en Noruega. Esta última es víctima del racismo, explicó Princess 2020 durante una entrevista Feria de la vanidad. “Antes de conocerlo, no tenía idea de que había racismo en Noruega porque éramos una familia abierta y feliz. Pero básicamente no había mucha gente de color en Noruega, así que sorprendió a todos. Yo”.

De acuerdo a Royal CentralLa princesa habló de ello durante una entrevista con TV2. Cuando se le preguntó si podía ir a Estados Unidos, respondió: “Sí, terminaremos allí algún día.“

En abril, la princesa confirmó en una entrevista con el diario noruego Viji que había decidido ir con sus tres hijas. La princesa planea mantener su villa en Oslo y dice que a menudo regresará a Noruega incluso si se establece en los Estados Unidos.

La princesa Martha Louis es la hija del rey Harold y la reina Sonja y la hermana mayor del príncipe Hagon. Ella era la cuarta en la fila para el trono.