Las casas blancas suelen ser aburridas, pero pueden salvar el planeta. Tal como América hoy InformesInvestigadores de la Universidad de Burdo Mejorado La pintura blanca nítida (que ganó el número Guinness World Record) refleja el 98,1% de la radiación solar mientras produce calor infrarrojo. Debido a que deja la superficie más fría que el entorno (la pintura normal calienta la superficie), a veces puede reemplazar eficazmente el aire acondicionado, produciendo 10 kilovatios de potencia de refrigeración por 1000 metros cuadrados. Un pie por encima del techo o por encima de una unidad de aire acondicionado doméstica convencional.

Existen pinturas actuales diseñadas para reflejar el calor, pero no reflejan más del 90% de la luz solar y no enfrían las superficies. No había mucho espacio para que el tablero respirara; la pintura blanca podría haber sido perforada.

El truco consiste en utilizar un porcentaje más alto de sulfato de bario, un compuesto que se encuentra a menudo en cosméticos y papel fotográfico, con partículas de distintos tamaños. La amplia gama permite que el espectro de luz sea más difuso, reflejando así más luz solar.

No está claro qué tan mala es esta pintura blanca. Tu tienda localPero los investigadores están decididos a comercializar su trabajo. Ya han solicitado una patente en asociación con una empresa para producir y vender pinturas en masa. Si está a la altura de la factura, jugará un papel importante Lucha contra el cambio climático. Esto puede reducir o eliminar la necesidad de aire acondicionado en algunos hogares, especialmente en áreas cálidas y húmedas. Esto puede reducir las emisiones y el consumo de energía, y ahorrarle dinero en los calurosos días de verano.