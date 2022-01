La pesca de arrastre de fondo fue condenada como la peor técnica de pesca

Activistas de la Asociación Ocean Rebellion condenaron la pesca de arrastre durante la COP26 en Glasgow, Escocia, el 30 de octubre de 2021. Andy Buchanan / AFP

Cuando la UE prepara un “Plan de acción marina” destinado a proteger los ecosistemas marinos en la primavera, los ecosistemas centran sus esfuerzos en una técnica de pesca: Tracción bajo el mar. Barre el fondo del océano con maquinaria pesada, capturando criaturas casi indiscriminadamente, todo con mucho combustible. Considerado como “Extremadamente nocivo para el medio ambiente y el clima” Por un consorcio de organizaciones voluntarias: Oceanía, mares en peligro de extinción, nuestros peces, la Fundación de Justicia Ambiental, etc.

Como parte de la consulta pública, que está abierta hasta el 10 de enero, el 20 de diciembre de 2021 se presentó una petición con más de 152.000 firmas al comisario europeo encargado del departamento, Virginius Syncavicius. Pide una prohibición inmediata del arrastre de aguas subterráneas en todas las áreas marinas protegidas, lejos de países como Alemania, los Países Bajos o Francia. Esta práctica también está condenada Amplio resumen publicado el 9 de diciembre, Escrito por unos cuarenta académicos, ONG y consultores ambientales, con el apoyo financiero de la American Foundation (Oceanians 5, Oak Foundation y Oceankind).

A nivel mundial, los arrastreros de fondo, independientemente del tamaño del barco y el tipo de red, desempeñan un papel importante en todas las pesquerías: alrededor del 26%, informan los autores. Cada año, estas redes transportan al menos 30 millones de toneladas de mariscos, el equivalente a capturar a todos los pescadores artesanales. El resto son compatibles con variedad de artes: tracción media, redes, palangres, etc., industriales o no. Los arrastreros de fondo operan exclusivamente en las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los países costeros, rara vez más allá de las 200 millas náuticas. Están parcialmente confinados dentro de las 12 millas de la costa, donde capturan el 20% de sus capturas. Luego se encuentran en competencia directa con pequeñas embarcaciones de artesanos y embarcaciones de comunidades locales.

Feroz competencia entre estados

“Las capturas globales aumentarán si hay menos tracción. Cuanto más pesque, menor será el rendimiento para todos ”, Dice Daniel Polly. Este experto reconocido internacionalmente está detrás del Proyecto Marino de Columbia Británica Around Us de la Universidad Canadiense, que reestructuró los productos del mar durante décadas desde 1950 hasta 2018. El Informe de impacto del trol inferior se basa en esta base de datos excepcional y en la revisión de la literatura científica. . Sus autores han encontrado que este método de pesca se elevó a 36,5 millones de toneladas en 1989, antes de lo cual cayó a nivel mundial. A excepción de Asia, no se sigue la misma tendencia, al contrario.

