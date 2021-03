La película de DC nutre a su elenco con un gran y divino villano

No pudo sostener Adán negro de Twain Johnson El siguiente ¡Shasam! La ira de los diosesLa película hace que otra actriz haga un gran mal.

Ahora, todos los superhéroes de la Liga de la Justicia están monopolizando las noticias de DC con Snyder Cut, que es más que aquellos que no tienen la oportunidad de ir frente a la cámara de Jack Snyder. En ellos vemos Shasam, Quien volverá al universo extendido ¡Shasam! La ira de los dioses, Pero obviamente no nos da Superman de Henry Cavill no tiene noticias.

Si sabemos que la bruja de DC está acampando Zachary Levy No vencerá a su enemigo Adán negro Pronto, David F. Cada vez es más plausible que haya una película dirigida por Sandberg Relación con el derecho Mujer maravillosa Y especialmente los dioses griegos Son parte integral de los mitos de la Amazonía (lo que justifica pasar el título de esta segunda parte).

Porque tendemos a olvidar que este es un universo compartido

Ya estamos impacientes por ver rugir su motor y encender luces rojas Rápido y Furioso9, El reportero de Hollywood Anunció queHelen Mirran (rojo 2, reina, Hitchcock, Catalina la grande) Será el gran mal Shasam2. La actriz ganadora del Oscar de 75 años, Hezbera, interpretará a la hija del dios Atlas, cuyo nombre parece estar inspirado en las ninfas Hesperitas. La actriz ya ha sido mencionada en octubre de 2020. Illuminati Quién publicó el rumorLas tres hermanas en el campo contrarioUno de ellos debería ser el modelo de Helen Mirren.

Ella así se une Rachel Jeckler (Historia occidental), quién Jugará un papel importante, Aunque este último no está identificado. La joven actriz de 19 años podría interpretar a su hermana menor de veintitantos. Necesitamos ver quién puede crear una tercera hermana., Que debe ser de 40 a 50 con un perfil común Evan Green O Halle Berry.

La mitad de Helen Mirran y Vin Diesel Rápido y Furioso8

Del lado de los buenos hombres, Ángel usher Siempre jugará el joven Billy Batson, Será puesto en primer plano con el regreso de su familia de acogida. Jack Dylan Gracer Y Adam Brady En la versión para adultos, Faith Herman Y Meegan es bueno, Grace Fulton Y Michael Port, Ian Cheney Y Mayordomo rosa, Así como también Joan Armand Y DJ Cotrona.

La película no llegará a los cines hasta 2023 en este momento, pero se espera que el rodaje comience en unos meses.