La nueva empresa ‘Design Scan’ ha captado 800.000 euros para el desarrollo de un sitio de compra de muebles

Los representantes de la empresa dicen que la nueva empresa letona “Design Scan” ha atraído inversiones de 800.000 euros.

La compañía planea facilitar la compra de muebles en línea y automatizar la compra y venta de muebles con la ayuda de redes neuronales.

“Hoy en día todo parece ser digital, pero la industria del mueble en el mundo no tiene prisa por integrar las últimas tecnologías. En algunos lugares se pueden encontrar hermosas fotos de muebles y artículos de interior en línea, pero es realmente difícil encontrar un vendedor y comprar, pero el comprador no tiene la oportunidad de confirmar su calidad antes de realizar una compra”. Representantes de la empresa lo señalan.

La plataforma “Design Scan” contiene muebles y artículos de interior de varias marcas, que están disponibles en el punto de venta. Cualquier persona interesada puede contactar al vendedor y hacer preguntas usando el sitio “Design Scan”.

“Queremos facilitarles la vida a los que venden y a los que quieren comprar muebles. Para los clientes, DesignScan es un sitio de compra de muebles donde puede seleccionar los artículos que desea y comprarlos. También ofrecemos entrega a domicilio. Ayudamos a digitalizar y resolver problemas relacionados con la logística y el pago online.

Kalizhev ha trabajado en el campo del diseño de interiores, la arquitectura y la renovación durante más de 20 años. Anteriormente, dirigió un equipo de empresas que han implementado diversos proyectos relacionados con la reparación e instalación de locales en varios países del mundo. Una compañía báltico Fue representante exclusivo de numerosas marcas europeas y americanas de muebles e interiores de lujo en el mercado nacional. La idea de un “escaneo de diseño” llegó a Kalije, donde los diseñadores pasan mucho tiempo eligiendo los muebles adecuados y, cuando los eligen, ni el diseñador ni su cliente están realmente felices.

La primera versión del escaneo de diseño ya está disponible para los usuarios. La segunda versión está en desarrollo y será más compleja porque también conectará las capacidades de las redes neuronales.

“Se espera que en el futuro los escaneos de diseño puedan categorizar permanentemente los productos que se vuelvan a agregar y crear descripciones para ellos automáticamente. Los diseñadores podrán cargar imágenes en 3D que reflejen la apariencia de las instalaciones en la plataforma de escaneo de diseño”. Será muy similar a la gama “, dice Khaliev.

El embajador honorario de Letonia en Bielorrusia y el empresario Alexei Chowks ha invertido 800 000 000 en “Design Scan”. “Estoy interesado en proyectos de TI, he invertido mucho en la fabricación antes, pero siempre he querido ser parte de un negocio escalable. Realmente creo en la credibilidad de este proyecto. A nivel mundial, su éxito no tiene límites. El comercio minorista de muebles es el segundo minorista más grande del mundo, vino Detrás del comercio “.

La empresa tiene su sede en Riga y un equipo en DesignScan Belarus. En total, 20 personas están trabajando en la creación, mantenimiento y mejora de la plataforma.