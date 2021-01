La nueva decoración del Despacho Oval pone a prueba la “relación especial” entre Washington y Londres.

2021 21 de enero, explosiones de Rosa Parks y Abraham Lincoln en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Jonathan Ernst / REUTERS

METRO¿Dónde está el busto de Winston Churchill? Cuando Joe Biden abrió la Oficina Oval para la prensa en su primer día en la Casa Blanca el miércoles 20 de enero, el cambio salió a la luz de inmediato… British Newspapers.

La Oficina Oval representa el poder y la grandeza de la presidencia de Estados Unidos. Al entrar en él, Joe Biden, al igual que sus predecesores, se ocupó de los asuntos de actualidad e imprimió su identidad en el equipo: debería reflejar su personalidad, el tipo de presidente que quiere liderar y emocionarlo mucho. O un poco, porque sus días están ocupados.

Nueva tarjeta de TIME: primer día https://t.co/VazxGDJzZf https://t.co/R6jVrzXXZc – Hora (IMTIME)

La decoración de Joe Biden es un producto de estilo cervecero de la historia de Estados Unidos: frente a la mesa de decisiones (Oficina del presidente), el presidente Franklin D. Roosevelt. Colgó un retrato de Roosevelt (nótese la crisis de la década de 1930), que luego arregló para George Washington, el secretario del Tesoro Alexander Hamilton, los presidentes Thomas Jefferson y Abraham Lincoln. Añadió que Benjamin Franklin también tenía la intención de mostrar su fe en la ciencia. Además, mantuvo una piedra lunar, rindió homenaje a las misiones espaciales y se hizo eco del regreso El satélite de la Tierra está programado para 2024.

Abraham Lincoln, Martin Luther King, Robert F. Kennedy y Rosa Parks: todas las referencias a las luchas por los derechos civiles. Pero, ¿cuál fue la posición de Winston Churchill, el aliado inquebrantable de Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial? “Relación especial ¿Cuáles son los lazos diplomáticos, económicos, militares y culturales más estrechos entre el Reino Unido y los Estados Unidos?

Franklin d. El retrato de Roosevelt fue rodeado de izquierda a derecha y en el sentido de las agujas del reloj por George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln. Alex Brandon / A.P.

“Desprecio por la Iglesia”

Un periódico inglés específico, en el que The El sol (Protege los dientes y las uñas de la “Britannite”), se rebela contra ella “Blasfemia de la iglesia” (ில் Churchill Snap). los Correo diario Dificultad para respirar y encontrar “Muy molesto” El busto fue cambiado “Por el socialista César Chávez”, Presidente de la Asociación Agrícola Estadounidense y activista de derechos civiles. Nigel Farage, el líder del “Brexit” y un desafortunado partidario de Donald Trump, cree que esto es una retirada “Una habitación ante cualquier expectativa de los ingleses [d’entretenir] Buenas relaciones “.

Ha habido informes de los medios de comunicación de que el busto de Winston Churchill ha sido retirado de la Oficina Oval. Si es cierto, esto es https://t.co/iGgXNVQt9e – nickel_farage (ig nickel farage)

Esta no es la primera vez que el Reino Unido cuestiona la presunta redada en la Casa Blanca. Publicado por Boris Johnson, entonces alcalde de Londres, en medio de la campaña del Brexit y la visita de Barack Obama a suelo británico en abril de 2016 El sol Un foro con el racismo. El presidente, señaló, era igual de capaz “Medio keniano”, Se dice que sin duda quitó el busto del Despacho Oval “Odio ancestral del Imperio Británico, en el que Churchill fue un ardiente defensor”.

Busto de César Chávez detrás del escritorio de Joe Biden. Alex Brandon / A.P.

No una, sino dos explosiones

Pero lo que aparentemente Johnson no sabe es que hay dos erupciones del viejo león en Washington. Ambos fueron creados por el escultor Jacob Epstein, quien fue designado por el War Artists Advisory Council para diseñar el busto del ex primer ministro británico al final de la Segunda Guerra Mundial. El Correo de Washington Y CNN. Sin embargo, nadie sabe cuántas muestras se fundieron antes de que se alcanzara el resultado final: diez, doce o dieciséis.

Uno de ellos, el 6 de octubre de 1965, fue presentado por el presidente Lyndon P. Se le entregó a Johnson, y luego tuvo que ser reestructurado indefinidamente. Entonces, en julio de 2001, Tony Blair le prestó dinero a George W. Bush desde la casa del embajador británico en Washington. Así que este busto estuvo en la Oficina Oval hasta la salida republicana, antes de regresar a las autoridades británicas.

Barack Obama tuvo un busto en la sala de contratos, afuera de la Oficina Oval

Sin embargo, el busto perteneciente a la Casa Blanca no cayó en el olvido. Durante la presidencia de Barack Obama, fue colocado fuera de la Oficina Oval, en la sala de contratos, en una habitación que forma parte de las residencias privadas de la familia presidencial. Durante un viaje a Londres en abril de 2016, Barack Obama Boris respondió al ingenio de Johnson, sin nombrarlo nunca. “Me gusta este chico”, ¿Anunció (41 minutos 32 segundos en el video de arriba) Sobre el busto, antes de agregar: “No hay muchas mesas donde puedas poner bustos. De lo contrario, empiezan a verse un poco abarrotados”.

Luego de ingresar a la Casa Blanca, Donald Trump devolvió el pecho a la Oficina Oval Orden anti-inmigración, “prohibición musulmana” y “prohibición de viajar”. los guardián Jacob Epstein señaló que Trump odiaba todo. Nacido en Nueva York en 1880, era hijo de refugiados judíos de Polonia que emigraron a Estados Unidos para escapar de la pobreza y la persecución.

Sin embargo, la luz que Winston Churchill puede haber experimentado hoy en día no parece ser la misma que en Inglaterra. En junio de 2020, se erigió una estatua del ex primer ministro cerca del Parlamento. Etiquetado “racismo” Durante la demostración del movimiento Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd. Boris Johnson condenó la medida. El la llamo“Ridículo y vergonzoso”Antes de agregar que hace décadas el país no podía intentar cambiar las acciones y pensamientos de los gobernantes.

Cuando hay enlaces disponibles Familia entre Joe Biden e Irlanda Aumenta los temores en el Reino Unido que se debilita Relación especialEl número 10 de Downing Street decidió no responder a este asunto de la redada. En un comunicado, un portavoz dijo que regresaba “Por supuesto al Presidente para decorar el Despacho Oval como le plazca”. La Casa Blanca no hizo comentarios.

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Lee esto tambien Una relación muy especial entre Boris Johnson y la Casa Blanca