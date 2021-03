Con el casete de audio ganando un renovado interés entre los audiófilos, se cree que su inventor, un ingeniero holandés, Lou Ottens, ha fallecido.

Numerosos honores fueron otorgados al ingeniero holandés Lou Autens, considerado el inventor del casete y uno de los diseñadores del CD, el viernes tras la noticia de su muerte a la edad de 94 años.

Creadas por Lou Ottens mientras trabajaba con el gigante de la electrónica Philips, las cintas de casete hicieron que la música fuera verdaderamente portátil por primera vez y permitieron a una generación de audiófilos crear lotes mixtos de sus canciones favoritas. Se fabricaron más de 100 mil millones de cintas de casete de doble cara, pero extremadamente fáciles de descifrar en todo el mundo en su apogeo, desde la década de 1960 hasta la de 1980.

Olga Colin, directora del Museo Philips en Eindhoven, respondió: “Nos entristece saber de la muerte de Le Utens”. “Luo era un hombre extraordinario que amaba la tecnología, aunque sus inventos tuvieron un comienzo humilde”.

Jamming nazi

Phillips dijo que murió el 6 de marzo en el pueblo de Duisel, cerca de la frontera con Bélgica. Nacido en 1926 en la ciudad holandesa de Bellingold, Le Utens mostró interés por la tecnología desde una edad temprana, cuando la Alemania nazi ocupó los Países Bajos, durante la Segunda Guerra Mundial.

Construyó notablemente un aparato de radio que le permitió recibir radio Orange “holandesa gratuita”, gracias a una antena especial que llamó “Filtro alemán” (“el filtro alemán”) porque supuestamente le permitía evitar la interferencia nazi. Periódico holandés NRC.

Lou Ottens se unió a Philips después de estudiar ingeniería en la universidad, donde él y su equipo desarrollaron la primera grabadora portátil del mundo, dice la compañía. Pero pronto se sintió frustrado con el enorme sistema de carrete, que requería cuerda manual, por lo que inventó el casete en 1962. “El casete se inventó debido a la molestia de la grabadora que ya estaba en su lugar, y eso es tan simple como eso, Leo Utens, citando al Consejo Noruego para los Refugiados.

En el bolsillo de su abrigo

Olga Colin dice que la tecnología que hizo posible los reproductores de casetes portátiles y puso música en las habitaciones de millones de adolescentes comenzó de la manera más humilde. “Mientras desarrollaba el casete a principios de la década de 1960, (Lou Utens) hizo un registro que encaja perfectamente en el bolsillo de su abrigo”.

“Era del tamaño de la primera cinta de casete comprimida, lo que la hacía mucho más manejable que las enormes grabadoras que se usaban en ese momento”, agrega.

Aunque olvidadas durante algún tiempo, las cintas de casete han resurgido recientemente su interés.

La carrera de Lou Ottens no ha estado libre de frustraciones. Sony no solo lanzó su primer CD antes que Philips, sino también el popular Walkman que cambió la forma en que la gente escucha música, y años más tarde seguía pensando: “Todavía duele que no lo tengamos”. “.