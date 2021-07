Aunque sus celebridades en las redes sociales ya no están probadas, Pauline y Modilde algunas veces Dos mujeres de negocios inteligentes. De hecho, su marca de camiseta Kazani Traje de baño Una pequeña empresa lejos de vivir una crisis. Pero aparentemente las dos bellezas decidieron no detenerse allí. Así, emprenden hoy otra gran aventura. Para esta ocasión, Mathilde presenta el regalo más maravilloso a sus fans. Objeción Explica todo con gran detalle.

மாத்தில்தே algunas veces : Llevaba muy poquito en la web para anunciar un gran mensaje

Un golpe loco

Para muchos Años ahora, Hermanas algunas veces Uno de los influencers más importantes y envidiables. Cada una de sus apariciones tiene el potencial de crear una necesidad real. Gracias a sus galerías por no ser notadas por los internautas, Un gran éxito para dos mujeres jóvenes. Por lo tanto, pueden estar orgullosos de ser Continuará Más de 16 millones Seguidores En su cuenta Instagram. Ambas hermanas tienen que admitir que entienden perfectamente cómo estimular el interés de sus fans.

De hecho, Pauline y Modilde algunas veces Ahora han adoptado el hábito de aparecer con ropa ligera en Internet. Encuentran sistemáticamente el equilibrio adecuado para elevar realmente la temperatura de sus suscriptores sin ir más allá de los límites de la decoración y temer la censura. Por lo tanto, se involucran en un verdadero acto de equilibrio mostrando lo que están tomando y rozando los límites. Cada Instante. Pero si las dos bellezas del look de Burdeos brillan en la pantalla, sus fotos a veces se consideran atrevidas, Son mujeres Mujeres de negocios reales. Además, lo demuestran de nuevo descaradamente.

Un nuevo gran proyecto

Solo veinte años, Pauline y Mathil algunas veces Ha logrado en pocos años construir un negocio altamente desarrollado. Gracias a su marca de maillots Kazani Traje de bañoPueden sentirse muy felices si obtienen buenos rendimientos financieros. Para lograr este éxito, hermanas algunas veces Transformarse en modelos y verdaderos embajadores de su propia marca. Para asegurarse de que su línea de trajes de baño se mejore, presentan sus últimas creaciones utilizando fotos, lo que también les permite descubrir sus increíbles galerías. De hecho, sus cortes y estilos creaciones El vestido es mínimo por decir lo menos. Además, Francia no es el país con mayores ingresos. Recientemente reconocieron que a Hexagon no le gustan mucho sus dos piezas Permite Para resaltar realmente los patrones femeninos.

Según Mathil algunas veces, Los estadounidenses o los australianos tienen mucha menos dignidad para expresar sus formas. Finalmente, la marca de sus trajes de baño Kazani Traje de baño También lo es disfrutar del éxito mundial. Pero hoy, las hermanas más populares de las redes sociales deciden ampliar su oferta. Hasta ahora ha proporcionado un tipo de ropa destinada a la playa y relacionada con el mar y el océano, Pauline y Mathieu. algunas veces Ahora están creando su propia marca dedicada al encaje femenino. De ahora en adelante, adornarán a las mujeres comunes con creaciones para todas las ocasiones. Objeción Te explica todo.

Una gran campaña publicitaria

Para hacer pública esta noticia, Modilde algunas veces Por eso les propongo esta semana averiguar el final de su trabajo para sus fans. Este viernes 2 de julio, esa joven aparecerá en la web. Actualmente Con su primera colección de encajes avance de una colección de las piezas más destacadas de su comunidad. Desde el sur de Francia, la bella rubia posa con su primer trabajo. Kazani Anuncia. También menciona que este impuesto completo estará disponible para la venta a partir del próximo mes.

Al parecer, no hizo falta mucho para provocar la admiración, pero también el entusiasmo de su comunidad. Su Seguidores Fueron varios miles de personas quienes inmediatamente acogieron la iniciativa al tiempo que enfatizaron la belleza de la joven. Tiene la esperanza de que los usuarios de Internet se conviertan en clientes que se apresuren a buscar las partes más hermosas de su nueva marca. Kazani Anuncia. Pero de ese lado, en Matemáticas algunas veces Probablemente no se preocupe. Porque en general, eso es todo Tocar ¡La hermosa rubia se convertirá en oro por una vez! De hecho, parece que no se puede hacer nada para reducir el aumento de este meteorito, y algunas personas se preguntan si al final hay un límite.