“La misión” en Netflix: un gran western que abre fronteras

Lanzado en Netflix el miércoles 10 de febrero, no hay necesidad de buscar fallas en “La Misión”: nada en la imagen. Finalmente, por un lado, su título francés es totalmente barco, original, “Noticias del mundo”, muy apropiado para su historia. Esta “noticia del mundo” es leída todos los días por el Capitán Jefferson Kyle Kid, un ex veterano condecorado que vive en pueblos aislados con periódicos en un carro por Texas.

Era 1870, cinco años después del fin de la Guerra Civil en un país dividido, y el Capitán Kid, de unos sesenta años, que había luchado en tres conflictos, se convirtió en portavoz. Hacer ejercicio en este estado sureño no siempre es fácil y su gente está muy alterada y cura su estrés. Pero el viejo soldado tiene una habilidad de lectura incomparable, y no teme viajar como valientes peligros, guerreros indios, ex soldados del sur convertidos en combatientes y soldados de la carretera acechando en cada esquina.