La marca turca Togg presenta un nuevo concept car en el CES de Las Vegas

¿El término fábrica de automóviles está un poco desactualizado? En cualquier caso, la marca turca Togg (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) rechaza esta definición. Somos una empresa de tecnología de la movilidad. Explica su jefe, Gurkan Caracas. De repente, queda claro que en aquellos Las Vegas, la feria tecnológica y, finalmente, una de las últimas exposiciones automotrices mundiales que quedan, el recién llegado decidió revelar al mundo su nuevo prototipo: Transition.

Este no es exactamente un hallazgo nuevo, ya que Togg presentó un SUV y un sedán hace dos años bajo los auspicios del presidente turco Erdogan personalmente. No estoy seguro de que el controvertido líder sea el mejor embajador mundial, ni de que los dos primeros conceptos que firmaron a Pininfarina encuentren su lugar en la historia del diseño automotriz. Entonces, sin la compañía italiana y sin el presidente turco, los equipos viajaron a California este invierno para exhibir su tercer auto. Es una agradable sorpresa estilística. No es de extrañar, porque este gran hatchback, con puertas cruzadas, fue diseñado por Murat Gonak, que también es turco y es muy conocido en Occidente. Le debemos primero Mercedes Clase CVolkswagen golf 5 o Peugeot 206cc.

Coche turco y baterías chinas.

Con este concepto hermoso y algo realista, Togg se dirige a Las Vegas. Es claramente un coche eléctrico cuyas características técnicas no conocemos con exactitud, salvo una potencia de 150 kW o 204 CV. En cuanto a la cantidad de motores y capacidades de la batería, será necesario planchar. A lo sumo, sabemos que la batería en cuestión es suministrada por el fabricante chino Farasis, que tiene la intención de fabricar futuras celdas Togg en Alemania.

Si el estilo exterior algo sobrio de Murat Günak está cerca de una versión de producción futura, sin las puertas correspondientes, ese no es el caso con las pantallas digitales del piso al techo que se apilan en el interior, o casi. Están por todas partes, invadiendo el tablero hasta la consola central. Debería ser aún más raro en un modelo de producción programado para comercializarse a principios de 2024, ya que este sedán será el tercer Togg en entrar en producción, y se espera que el SUV y el primer sedán salgan a las carreteras en 2023.

Obviamente, es tentador ser escéptico y decir que es solo otra marca en el mundo del automóvil y eso es por decir lo menos. A medida que la electricidad facilita el proceso de fabricación de automóviles, los candidatos compiten. Entre los vietnamitas Finfast, los americanos Lúcido donde Rivian Y los chinos iwisY Nuevo donde MGAbundantes recién llegados. Estos fabricantes ofrecen, pero el tamaño de su herramienta industrial y comercial, especialmente los consumidores. El hecho es que Togg no solo cuenta con el apoyo del gobierno turco, sino también con poderosos grupos locales unidos en un conglomerado para formar esta nueva entidad. Por lo tanto, el tema debe ser monitoreado de cerca.