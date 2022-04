La madre de Chris Rock vuelve a enfrentarse al actor tras escuchar a Will Smith abofetear a su hijo

El episodio de los Oscar entre Will Smith y Chris Rock sigue dando que hablar. La madre del escritor estadounidense y orador famoso Chris Rock hablará en vivo sobre el incidente ocurrido hace unas semanas. WIS-TV entrevistó a Rose Rock, a quien no le importaban las palabras. «Para mí, cuando Will golpeó a Chris, nos golpeó a todos, pero me golpeó a mí más que a los demás. Cuando lastimas a mi bebé, también me lastimas a mí»Le dijo a los medios estadounidenses. «Podrían haber pasado muchas cosas. Chris podría haberse derrumbado».Ella añadió.

Luego le habló directamente al actor quien le levantó la mano a su hijo: “Estás esposado y saliste de la ceremonia. No reaccionaste. Reaccionaste porque tu esposa te vio”.

Rose Rock, aún enfadada por la bofetada en la cara de su hijo, reaccionó ante la oleada de emociones que le provocó el gesto de Will Smith. Este último usó las redes sociales para disculparse, después de lo cual no publicó nada. «Si te disculpas, lo haces en persona, no en la nota que tu equipo escribió en las redes sociales». Un pequeño obstáculo adicional para Will Smith, a quien se le prohibió asistir a cualquier ceremonia en los Premios de la Academia durante 10 años y renunció a la academia.