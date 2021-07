La lanza está “al mismo nivel” que el corte.

Durante la temporada de Fórmula 1 de 2021, el equipo de carreras se convirtió en el Aston Martin y formó su línea de pilotos. Indestructible Lance Walk, El hijo del propietario Lawrence Stroll, aparentemente ocupó su asiento Sergio PérezA pesar de su notable actuación el año pasado, aterrizó para liderar al cuatro veces campeón del mundo. Sebastian CutScoteria puede estar exenta de cualquier contrato después de que Ferrari sea expulsado.

El choque entre los dos pilotos, claramente dominados por sus respectivos equipos la temporada pasada, prometía ser interesante: Pérez Ula, el corte de Charles Leklerk. Hasta entonces, es muy consistente, Especialmente en la clasificación. El domingo, el canadiense solía anotar puntos, pero el marcador pasó de 30 puntos a 14, gracias a un fuerte golpe de Alemania: quinto en Mónaco y una etapa en Bakú.

Aston Martin no lo ocultó, a pesar de que Lawrence Stroll se dejó de cuatro a cinco años para lograrlo, su ambición era ganar el título mundial. ¿No deberían Lance Stroll y su energía incierta ser un lisiado en una batalla por el campeonato? La respuesta de su padre fue optimista.

“Creo que Lance está haciendo un trabajo increíble”., Promesa Lawrence Paseo. “Tiene 22 años. Ya sea por su actuación en la clasificación o por sus podios, sabes que está peleando con Sebastian este año. Probablemente estén al mismo nivel.

“Así que no me preocupo, no tengo idea de que a Lance le falta rendimiento. Creo que va a adquirir experiencia a medida que avanza, y cuando tenga la experiencia, va a ser tan ruidoso como su edad. no preocupado.”

Mientras tanto, Vettel luchó claramente en términos de resultados al comienzo de la temporada, el único piloto que no anotó puntos en los primeros cuatro Grandes Premios, excepto por tres equipos de la parrilla trasera. Según Lawrence Stroll, quien reconoce que el equipo de corte es el empleado mejor pagado, la falta de este desempeño es la consecuencia lógica de reducir las pruebas privadas esta temporada.

“¿Cómo evalúo su temporada hasta ahora? Ella comenzó lentamente y creo que ahora está igualado. Creo que el comienzo modesto también está relacionado con los problemas que estábamos probando, donde solo tuvimos tres días. [de roulage], Y [lui n’en a eu] Uno y medio. Tuvimos todo tipo de problemas en el coche. De ahí la falta de tiempo de seguimiento. Definitivamente le pagan más, pero creo que está haciendo un buen trabajo “., Termina el paseo.