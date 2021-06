La ira de Thomas Duttrong: “Mi madre no está muerta”

Fran ுவா ois Hardy, de 77 años, lleva dos años luchando contra el cáncer. Se rumorea que está muerto, pero su hijo Thomas Tudrong lo ha negado en su cuenta de Instagram.

Fran ுவா ois Hardy está sufriendo y quiere que le practiquen la eutanasia. En una entrevista reciente, el cantante, que sufre de cáncer de laringe, se dijo a sí mismo “Al final“. Le explicó a Fem Octwell que era un “Sueño“Porque”Falta de saliva, falta de irrigación de toda la zona otorrinolaringológica, sequedad general y sangrado nasal, problemas respiratorios y otros problemas.“.

Algunos medios anunciaron su muerte este fin de semana … su hijo Thomas Tudrong quiso aclarar las cosas. “Mi madre no esta muerta“, Publicó en su cuenta de Instagram. Luego, el cantante hizo una pequeña broma”.Lo llamé por teléfono. Sin embargo, no todos son color de rosa. De hecho, la puerta de su congelador no cerraba correctamente y un bolsillo de verduras congeladas parecía ser el escenario de esta tragedia … Esta mañana mi mamá notó un charco en el fondo de su refrigerador. Toda su entrega de Picard desde ayer se ha arruinado. En cambio, envíe sus condolencias a su comida congelada, ¡gracias!“

Empujó a un hombre enojado hacia los periodistas que publicaron este horrible rumor. “Felicitaciones a algunos de estos periodistas que hacen un trabajo extraordinario al no probar nunca sus fuentes, se necesita coraje …“