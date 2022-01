La hoja de tecnología del teléfono inteligente fue confirmada por el fabricante antes de su lanzamiento.

OnePlus dio a conocer oficialmente el diseño de su nuevo teléfono inteligente de gama alta OnePlus 10 Pro ayer y hoy, y obtenemos todas las características técnicas del teléfono inteligente antes de su lanzamiento oficial en China el 11 de enero.

OnePlus empezó a ponerse el velo ayer Su nuevo OnePlus 10 Pro arranca en su diseñoY el fabricante chino ahora ha formalizado la hoja de tecnología del teléfono inteligente. La mayoría de los perfiles se han filtrado en las últimas semanas.Pero ahora creemos firmemente que todo está bien.

Me gusta Xiaomi12, OnePlus 10 Pro funciona increíblemente bien El nuevo SoC de gama alta de Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1. Será apoyado 8 Go o 12 Go LPDDR5 RAM Dependiendo de la versión seleccionada, y Almacenamiento UFS 3.1 de 128 GB o 256 GB. El teléfono inteligente funciona con Android 12 con la descripción general de OxygenOS 12 del fabricante.

El OnePlus 10 Pro es muy autónomo y eficiente en las fotos

En la parte frontal del teléfono inteligente, lo descubriremos. Pantalla AMOLED líquida de 6,7 pulgadas y 120 Hz con tecnología LTPO 2.0, Que le permite cambiar la tasa de actualización de 1 Hz a 120 Hz dependiendo del contenido mostrado.

OnePlus lo confirma OnePlus 10 Pro Desarrollado por un Batería de 5000 mAh, Frente a los 4500 mAh del OnePlus 9 Pro de 2021. La carga rápida por cable también se ha revisado al alza y ahora ofrecerá Potencia máxima 80 W y 50 W inalámbrica. Cabe destacar que OnePlus utiliza tecnologías este año SuperVOOC y AirVOOC d’OPPO. A pesar de la mayor capacidad de la batería, el teléfono inteligente es un poco más delgado que sus predecesores porque mide 163 x 73,9 x 8,55 mm.

En el lado de la foto, el teléfono inteligente dejó caer el sensor macro de 2MP del OnePlus 9 Pro y se basó en su configuración. Tres cámaras. Encontraremos uno Sensor principal de 48 MB, Un receptor 50 MB de ultra gran angular Y un Teleobjetivo de 8MP. OnePlus utilizará la segunda generación de cámaras de su socio Hasselblatt en la foto de este año. El área de selfie es proporcionada por un sensor de 32MP Se coloca un puñetazo en la esquina superior izquierda de la pantalla. Finalmente, OnePlus confirma el regreso Altavoces estéreo Soporte para su teléfono inteligente y estándar. Bluetooth 5.2.