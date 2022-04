La hija de Alberto II y su novio estuvieron meses callados

Jasmine Grace Grimaldi, la hija mayor del Príncipe Alberto II de Mónaco, suele ser muy activa en las redes sociales y anuncia a su comunidad que se jubilará en aproximadamente un mes. ¿Por qué la joven, influencer, cantante y actriz quiso dar un paso atrás? Es posible que haya tenido dificultades con su novio de toda la vida, el cantante Ian Melloncombe.

Jasmine Grace Grimaldi e Ian Melloncombe desaparecen misteriosamente de las redes sociales

El pasado febrero, jazmín gracia grimaldiAnunciado por la hija mayor del príncipe Alberto II de Mónaco Incluso puede haber un “descanso de las redes sociales durante el mes de febrero” o “durante mucho tiempo”. Su cuenta certificada de Instagram sigue activa, pero todas sus fotos han sido eliminadas y desde que tomó esta drástica decisión aún no ha decidido regresar a su red social favorita, la cual utiliza para comunicarse con sus amigos y fans una vez al día.

Tres meses después, Jasmine Grace Grimaldi hizo una aparición única en Beverly Hills esta semana, Catherine e India Axenberg asistieron a la ceremonia de premiación. Este es un gran regreso mediático para la nieta de la princesa Grace de Mónaco. Con ella estaba su novio Ian Mellenkamp, ​​suficiente para tranquilizarnos sobre su relación.

La hija mayor del Príncipe Alberto II de Mónaco y su novio en un evento en Estados Unidos esta semana. Este es un gran reencuentro público para Jasmine (Foto: Priscilla Grant / Everett Collection / ABACAPRESS.COM)

La drástica decisión de retirarse de las redes sociales ha generado muchos rumores. Algunos pensaron que podría enfrentar un momento de crisis en su relación. De hecho, su novio, el cantante Ian Mellenkamp, ​​lleva meses callado en su cuenta de Instagram. También era un usuario muy activo, donde compartía información de sus conciertos y compartía sus últimas canciones.

Ian Melloncomb sobrevive a cirugía a corazón abierto

¿Por qué Jasmine e Ian Melloncamp no están en las redes sociales? Las preocupaciones por la salud de Ian también parecen ser un factor. El joven rompió el silencio esta semana al publicar una foto muy reveladora. «Sé que he estado callado en las redes sociales últimamente y he estado planeando compartir muchos de mis viajes en los últimos meses, pero por ahora, solo quiero agradecer a todos por su apoyo». Ian Melloncomb escribe.

El novio de Jasmine Grace Grimaldi revela el motivo de su silencio al publicar esta foto tomada después de una cirugía cardíaca (Foto: Instagram/ianmellencamp)

Quizás algún día en la foto compartida por alguien que es el yerno del príncipe Alberto II, se puede ver que hay una cicatriz impresionante en su pecho. «¡La operación y mi recuperación fueron muy bien! Sobre todo, quiero abrir la conversación y ayudar a cualquier persona con preguntas relacionadas con la cirugía a corazón abierto, la preparación y el proceso de recuperación».

Este 19 de abril, Ian Melloncamp parecía estar en excelente forma con Jasmine en un evento en Beverly Hills (Foto: Priscilla Grant / Everett Collection / ABACAPRESS.COM)

El cantante no le dijo por qué necesitaba una cirugía de corazón a una edad temprana, pero prometió contarme más en los próximos días y meses. A partir de esa publicación, Ian publicó varios videos de sí mismo corriendo en la caminadora, tratando de recuperar su estado físico. Mirando su sonrisa en las últimas fotos que se tomó con Jasmine en Beverly Hills, nada le permitía imaginar lo que había hecho.