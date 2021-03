La herramienta perfecta para escapar de las videoconferencias

¿Qué podría ser mejor que una herramienta que genera sonidos molestos para guardar una videoconferencia extendida? Según Sam Lewigne, el creador de Zoom Escape, nada.

los Telecomunicaciones Comienza a pesar en la moral de algunas personas, se nota. Muchos se ven a sí mismos como indefensos en el sentido de ser otro Video conferencia Intentan todo lo posible por tapar el fondo muy práctico de Google Meeting o Zoom, mientras que otros prefieren ejecutar la tarjeta de la webcam, que no funciona o no está integrada en el ordenador (aunque) cubierta por un trozo de cinta negra. . Sam Levine es una de esas personas que no pueden hablar en una pantalla todo el día. Por eso inventó la herramienta más práctica para responder al nombre Zoom Escape.

Como su nombre indica, esta es la plataforma perfecta para escapar de las videoconferencias, utilizando un generador de sonido bien calificado. El Zoom Escape crea sonidos, cada uno más molesto que el siguiente, y se pueden exagerar entre sí para obtener el máximo efecto. En total, ocho son diferentes: Ecos, mala conexión, bebé llorando, hombre llorando, viento, ladridos de perros, ruido de edificios y una persona orinando. Algunos de estos sonidos deben tomarse claramente en el tono de la broma, como muestra el último programa, mientras que otros pueden ser muy efectivos para reducir una conversación difícil.

Obviamente, estas herramientas deben usarse con moderación a riesgo de meter la mano en la bolsa, y ciertamente no son recomendadas por la ética profesional. El creador de Zoom, Escare, aclaró en Twitter que funciona igual que Zoom en todos los demás sitios de videollamadas como Google Meat. Este sitio actualmente solo funciona con el navegador Google Chrome y es completamente gratuito. Sam Levine ha lanzado un video tutorial que explica cómo usar diferentes atenuadores de sonido.

Agregue diferentes efectos en tiempo real a su voz, como si tiene una conexión terrible o si debe ir a consolar al hombre que llora en su apartamento. pic.twitter.com/nqtLK7Cp86 – Sam Levine (amsam_lavigne) 15 de marzo de 2021

B088NWCPW7