La guerra en Ucrania: la historia detrás de una foto de una mujer joven en un hospital en Zaporizhia

Guerra en Ucrania: a principios de marzo, el saboriji se hablaba en todo el mundo. Su central nuclearEl más grande de Europa Atacado por fuego ruso. La ciudad tiene una población de unos 700.000 habitantes y se encuentra a una distancia de 250 km. como mariupolRecientemente se encontraron miles de vehículos que transportaban civiles de la ciudad. Fue asediado por los rusos y el proyectil fue arrojado.

Entre los sobrevivientes de los bombardeos, los heridos, algunos de ellos muy jóvenes, fueron ingresados ​​en el hospital infantil local, donde nuestros colegas Liberar me he dado cuenta Una declaración Ilustrado con fotos de la Agencia Magnum. Una foto que puedes ver a continuación, especialmente sobre espíritus. Desencadenó decenas de miles de acciones y reacciones, compartidas por el ex viceministro de Salud de Ucrania, Pavlo Govtonyuk.