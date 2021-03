La expresidenta boliviana Jeanine Ases ha estado en prisión preventiva durante cuatro meses.

El sábado 13 de marzo, Jeanine Ages fue llevada a una comisaría. Juan Carita / Abi

La líder interina de Bolivia, Jeanine Ages, arrestada y acusada de conspiración contra su predecesor Evo Morales, anunció el domingo 14 de marzo que los tribunales ordenaron su prisión preventiva de cuatro meses. La Fiscalía General de Bolivia sostuvo anteriormente que el Sr.Me A los Ases y dos ex ministros.

“He estado bajo custodia durante cuatro meses “Rebelión“ Esto nunca ha sucedido “., Revisados METROMe Aez en Twitter Luego de escuchar la decisión de la jueza Regina Santa Cruz durante el juicio virtual.

Jeanine Ages anunció la decisión del juez desde un edificio policial en La Paz, donde fueron detenidos dos exmiembros de su gobierno, incluidos los exministros de Energía Rodrigo Guzmán y el juez Álvaro Coyambra.

Un llamado a generar confianza

El juez Santa Cruz ordenó el traslado del ex presidente interino a una prisión de mujeres en La Paz y el traslado de Álvaro Coimbra a una prisión de hombres. Rodrigo Guzmán fue puesto en libertad condicional. Durante el juicio virtual, que duró varias horas, el juez Santa Cruz citó al Sr.Me Culos y dos ex ministros.

“Desde aquí le pido a Bolivia que tenga fe y confianza, Tuiteó Jeanine Evaluar. Un día, todos juntos, crearemos una Bolivia mejor. “

METROMe El abogado, político y ex presentador de televisión de 53 años asumió la presidencia interina en noviembre de 2019, tras la renuncia del presidente socialista Evo Morales, cuando era el segundo vicepresidente del Senado.

Durante una breve reunión con periodistas el domingo, habló sobre las acciones tomadas contra él y sus ex colaboradores, antes de ser declarado detenido. “Estamos haciendo retroceder nuestras disposiciones legales”.

Muchas reacciones en Bolivia y en el exterior

El arresto del expresidente se produjo en circunstancias espectaculares el sábado: fue detenido mientras acechaba en un baúl en la casa de un familiar en Trinidad, a unos 600 kilómetros al noreste de La Paz. Sus ex ministros de Energía y Justicia también fueron detenidos en Trinidad antes de ser trasladados a La Paz.

Cuando llegó el sábado al aeropuerto de El Alto en La Paz, fue recibido por la presencia del Ministro del Interior y la policía.Me Ases lo convocaron a arresto“Ilegal”.

El juicio del caso, que se abrió por “traición”, “terrorismo” y “conspiración”, sigue a una denuncia de Lydia Patti, ex miembro del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en diciembre, por el partido de Evo Morales y el actual presidente de Bolivia, Louis Ars. Lydia culpó a la abuela MMe Ases y ex ministros, militares y policías por hacer un récord “Rebelión” Señor. En noviembre de 2019 contra Morales.

La orden de aprehensión se aplica también a otros tres exministros, incluidos dos que ya han sido detenidos: Yerco Nunes (presidente), Arturo Murillo (Interior) y Luis Fernando López (Defensa). Los dos últimos salieron de Bolivia en noviembre. También apunta a los excomandantes del ejército William Kaliman y Sergio Orellana y al exjefe de policía Yuri Calderon.

La pregunta del expresidente y sus colaboradores ha provocado una serie de reacciones en Bolivia y en el exterior desde el sábado. Convocado a la Influyente Conferencia Episcopal de Bolivia “Liberación inmediata de detenidos”. El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) hizo un llamado a los organismos internacionales para alertar sobre la situación en Bolivia.