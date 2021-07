La esposa de Harry Kane rompe a llorar tras la derrota de Inglaterra

Tras la derrota de Inglaterra en la final de la Euro 2020, la esposa del capitán Harry Kane no pudo contener su emoción. Las lágrimas brotaron de las manos de su marido.

No, el archivo no llegó a casa. Esta decepción fue mayor para los británicos 55 años antes de la última coronación europea. El partido entre ellos y los italianos mantuvo su suspenso hasta la tanda de penaltis, y al final los italianos ganaron 3-2, con Gianluigi Donorumma parando dos penales.

Así que fueron Sielini y sus azolitas quienes pusieron fin a la hambruna continental de 53 años. Los asirios estallaron de alegría y los tres leones rugieron en su bazo. Kate Goodland, esposa del capitán de Inglaterra Harry Kane, quedó devastada por el desastre. Llorando, encontró consuelo en las manos de su esposo y fue intensa.

Kate Goodland ha demostrado estar particularmente interesada en su papel de simpatizante. Ella rindió homenaje a la decisión de su esposo y lanzó el conmovedor texto: “H, sabes que no soy del tipo que llora fácilmente, pero me sorprende que llores cuando empiezas a escribir sobre lo orgullosos que están todos, lo que hacen por el país. No estoy preocupado. Un día tú dijiste que serías el capitán de la selección de Inglaterra. Eso es todo, te pones una meta y la alcanzas. Siempre dijiste que ibas a jugar la Euro y llegarías a la final. Dices, un día cuando ellos envejece, te queremos mucho, Capitán. Tráelo a casa en el país y te mereces levantar este trofeo con este increíble equipo de Inglaterra. “