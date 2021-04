La escena, mejorada por Robin Williams, evoca el deleite de Matt Damon

Caza. Robin Williams mejoró la escena al describir la flatulencia de la esposa de su personaje, lo que no solo no logró crear a Matt Damon, sino que también hizo que el equipo de filmación se divirtiera.

[Mis à jour le 26 avril 2021 à 20h45] Seguía siendo una escena memorable para la audiencia, pero también para el equipo que trabajó en Will Hunting. En la película, Sean Maguire, interpretado por Robin Williams, recuerda el recuerdo de su difunta esposa que no pudo llorar durante una sesión con Will (Matt Damon). El psicólogo en particular recuerda el gas de su esposa con mucho humor y emoción.

Si esta escena parece demasiado creíble en la pantalla, es porque Robin Williams ha mejorado por completo este monopolio de caza con arco. Al igual que el equipo de la película, Matt Damon tiene una mirada hilarante en su rostro debido a esto: incluso los espectadores más sensibles notarán que la cámara tiembla durante esta escena. Es posible que el camarógrafo haya tenido dificultades para controlar esta sonrisa en el rostro de esta escena mejorada, que se colocará durante la edición. Otro ejemplo, si es necesario, es el inmenso talento de Robin Williams.

Resumen – Una respuesta de alas, Will Hunting (Matt Damon) Un joven complejo que trabaja como trabajador de mantenimiento en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Cuando los jóvenes manejan el problema más difícil propuesto por el profesor Lambo (Stellen Skurcord), Al darse cuenta de que Will tiene una inteligencia excepcional, se adelanta para tomar sus lecciones. Pero Will se enfrenta a prisión por agredir a un oficial de policía, por lo que el profesor lo obliga a ver a un psicólogo, el Dr. Sean Maguire (Robin Williams). Will, que al principio se mostró reticente, acaba contactando con este último, en el que encuentra credibilidad. Pero el propio Will se enfrenta a una elección: renunciar a su vida despreocupada por aspiraciones elevadas o traicionar las expectativas de su amigo Chuckie (Ben Affleck) Y su psicólogo.