La dura respuesta de Elody Kosuin a estar cansada de ser criticada por la educación de sus hijos

En una entrevista con Telebro, Alody Kosuin respondió a todos los que la juzgaron en el camino hacia la educación de sus 4 hijos.

Miss Francia y Miss Europa 2001 decidieron seguir trabajando tras el nacimiento de Rose, Josephine, Jules y Leonard. Su estilo de vida está invariablemente aislado por algunos haters en las redes sociales.

“Todavía recibo muchas noticias: ‘Pero tú eres madre de familia, trabajar temprano en la mañana no es para tus hijos, no debes llevar a tus hijos a la escuela’. ¡Por lo general!”, Le explicó a Telebro. Alodi Kosuin ha sido coanfitrión del programa matutino de radio RMC durante muchos años.

Pero la madre de 4 años no estaba harta de tomarlo. “Cabeza llena”, Entonces ella envió un mensaje.

“No necesito justificarme”

“Creo que es muy triste. Necesitamos unidad, necesitamos alentar a los demás, en lugar de empujar a la gente al revés. Todo es demasiado rápido para hacer bolas de nieve, charlar, difamar o exagerar., Continuó el anfitrión.

Entonces Aladdin Kozuin ha revelado que no tiene nada que ver con lo que piensan estas personas. “No necesito justificarme por eso. No me importa. Me preocupo por las personas que necesitan ayuda, él me envía pequeños mensajes. Yo respondo. ¡Lo aceptaré!”, Ella finalmente comenzó.