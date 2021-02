La cuenta de Twitter de la serie está abusando de los fanáticos gay

The Walking Dead: más allá del mundo Ahi esta La segunda serie derivada del universo de Los muertos vivientes. Lanzada en 2020, se habló mucho de la serie al principio, pero la exageración pronto disminuyó. Sin embargo, la serie ofrece El papel del amor y las relaciones sólidas.Especialmente entre los dos personajes masculinos, lo que a veces dio lugar a comentarios inapropiados u odiosos por parte de los fanáticos. La cuenta de Twitter del programa no quería más que eso.

The Walking Dead: más allá del mundo Una serie de televisión Horror postapocalíptico estadounidense, Creado por Scott M. Kimble Y Matthew Negrade. Es posible que hayas visto algunos capítulos antes, en este caso sabes que sigue la historia del grupo de adolescentes. A salvo de los peligros del mundo postapocalíptico Hace un viaje por todo el país para salvar a su padre. Esta prueba Escisión del propietario Los muertos vivientes La primera generación que creció después de la catastrófica erupción está verdaderamente dedicada a los sobrevivientes.

Dentro de la serie, seguimos específicamente una Una creciente relación romántica entre dos personajes masculinos Son Will et Felix. El reencuentro entre estos dos personajes ha sido ampliamente comentado en las redes sociales, y Hubo un discurso de odio en los comentarios.Los fanáticos dicen que se sorprendieron al ver una escena como esta.

Comentarios odiosos e insultantes sobre La relación entre Will y Felix Especialmente liderado por la cuenta oficial de Twitter de la serie. Los muertos vivientes Habla y publica el siguiente mensaje:

Hola hola. Si los personajes LGBTQ + en la televisión (o en cualquier lugar) le resultan vergonzosos o molestos, síganos. Cuando lo alentamos a que mire hacia adentro y acepte, sepa que no hay lugar en nuestra voluntad para la discriminación por odio o la ignorancia deliberada. Gracias.

Hola hola. Si los personajes LGBTQ + en la televisión (o en cualquier otro lugar) te hacen sentir avergonzado o enojado, Por favor deja de seguirnos . Lo alentamos a que haga un examen de conciencia y sea paciente y sepa que no hay lugar en nuestra comunidad. Discriminación odiosa o ignorancia deliberada . Gracias.

Debajo de la publicación de la serie, Muchas discusiones estallaron entre los usuarios de Internet. Aquí hay un ejemplo en el que el primer usuario comenta:

No es una cosa Personajes LGBTQ, Pero la forma en que los incluyes en la serie. Es como obligar a los seguidores LGBTQ a incluirlo en tu serie para que aparezca. Me gustaría decir, Me gusta mucho el personaje de Aaron, Esta es una buena introducción.