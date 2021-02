La crisis revela las fallas de los bancos europeos

Las torres Chassagne y Alicante en Société Générale, en La Défense, 13 de octubre de 2020. Estos edificios fueron construidos en 1995 por los arquitectos Michel Andrault, Pierre Parat y Nicolas Ayoub. Nathan Lane / Hans Lucas vía AFP

Mientras que en Estados Unidos, las grandes instituciones bancarias Bank of America, JPMorgan Chase o Citigroup han comenzado a reducir sus enormes provisiones en caso de que individuos y empresas no puedan pagar sus préstamos, pasando así página al shock económico generado por la crisis sanitaria, y los bancos europeos todavía no han llegado.

Sin duda, la epidemia no provocó una crisis financiera, pero los principales bancos de la zona del euro publicaron los resultados de 2020 en un fuerte descenso, incluso para algunas pérdidas importantes. El beneficio neto acumulado de los cuatro bancos franceses cotizados (BNP Paribas, Crédit Agricole SA, Société Générale y Natixis) se redujo a la mitad en 2020, hasta los 9.600 millones de euros, en comparación con los 18.200 millones de 2019. Refleja un comportamiento heterogéneo: el beneficio de un banco BNP Paribas, el principal grupo bancario europeo, cayó solo un 13,5% en 2020, hasta los 7.070 millones de euros, mientras que Société Générale incurrió en una pérdida de 258 millones de euros. El beneficio neto del grupo mutuo BPCE (Banque Populaire Caisse d’Epargne et Natixis) se redujo a la mitad hasta los 1.600 millones de euros.

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Leer también Los bancos europeos están pasando por una nueva prueba de resistencia

Las instituciones francesas se desempeñan mejor que la mayoría de sus competidores en el continente. Tras perder un total de más de 8.000 millones de euros durante la última década, Deutsche Bank, el banco alemán líder, logró obtener un modesto beneficio de 113 millones de euros el año pasado, el primero desde 2014. La segunda emisión del país, Commerzbank, en el Por otro lado, registró pérdidas, un patrimonio neto de 2.900 millones de euros, el primero desde la crisis financiera.

El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Leer también Deutsche Bank pide más estado

“Este año ha sido sin duda uno de los más difíciles de la historia de Santander”.Por su parte, lamentó Anna Putin, presidenta de la primera institución española, Banco Santander, que incurrió en pérdidas históricas de 8.770 millones de euros en 2020. El UniCredit Bank de Italia, el segundo banco más grande de la península, acumula 2.780 millones de euros en Pérdidas.

Provisiones significativas para posibles pérdidas

La principal razón de este colapso de los beneficios bancarios en Europa: las extraordinarias reservas que las instituciones deben acumular para hacer frente a posibles pérdidas crediticias. Parte de los préstamos obtenidos por los clientes no puede reembolsarse. Así, en 2020 Santander ha destinado más de 12.000 millones de euros para afrontar el riesgo de impagos de préstamos. En Francia, estas asignaciones se duplicaron con creces el año pasado en Societe Generale (3.300 millones de euros) o Credit Agricole (3.600 millones), y alcanzaron un pico de 5.700 millones de euros en BNP Paribas (+ 2.500 millones).

Te queda un 58.02% de este artículo por leer. El resto es solo para suscriptores.