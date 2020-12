Autor: Getty Images

Durante la plaga, los médicos llevaban máscaras con forma de pico de pájaro.





Desde que las personas comenzaron a asociar su éxito en la vida con el intercambio de ciertas cosas por otras, y ciertamente desde que usaron dinero, las crisis económicas cíclicas comenzaron a atormentarlas. Hubo muchas razones, pero el resultado fue siempre el mismo: el colapso de la economía. En la Edad Media, la crisis económica en Europa fue causada por la plaga conocida como “Peste Negra”.

Por razones obvias, nadie en el siglo XIV tenía idea de lo que el llamado “aire de la peste” es la bacteria de la peste, Yersinia pestis. La contaminación no se asoció con la suciedad en todas partes. El hedor en las ventanas de las calles de alcantarillado se ahumaba con resina ahumada con la adición de enebro, pero la desinfección no tenía nada que ver. La plaga de roedores se reproduce en ratas sin moderación y se transmite a los humanos por pulgas. Así, el picor se convirtió en el primer síntoma de una enfermedad tan grave que era difícil sobrevivir. Cuando no había lugar en los cementerios de las iglesias, y debes saber que los sacerdotes aún no tenían espacios más grandes, se excavaron fosas comunes donde pudieron. Esta situación siempre ha conmocionado a la sociedad. La gente dejó de trabajar, limitándose a las necesidades básicas, es decir, una comida al día (generalmente cocinada en Suecia), el sueño y la oración.

Horror global

El pánico estalló en las ciudades y en las aldeas, la gente se refugió en chozas, lo que aumentó la probabilidad de infección de sus propias ratas y pulgas. Pieter Bruegel el Viejo pintó los efectos de la peste en 1562. Su cuadro “El triunfo de la muerte” muestra esqueletos tocando campanas, hablando desde el púlpito, ciudades en llamas y personas desesperadas que se suicidan. El aumento del número de muertes por suicidio es una característica de todas las crisis económicas, no solo de las de hace siglos. Durante la epidemia en cuestión, murieron entre 80 y 200 millones de personas en Europa y Asia. En el apogeo de la “Peste Negra” en 1347-1351, la plaga mató al 60% de la población de nuestro continente. El treinta por ciento de la población murió en el Medio Oriente y la situación fue peor en Egipto. Dado que la tasa de mortalidad infantil era tan alta en ese momento, se necesitaron 200 años para que la población de Europa volviera a los niveles anteriores a la plaga. La plaga de la Edad Media sacudió la economía y al colapso económico del siglo XVI se sumaron disturbios religiosos entre partidarios y opositores de la reforma. Las personas con peste que los perseguían constantemente a sus espaldas eran más propensas al cambio social. Cada predicador, sin importar si era un reformador o “concreto”, les prometió proteger a las superpotencias, y la Declaración de Cambio para mejor también podría leerse en las palabras de los innovadores seculares.



Autor: Biblioteca de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

La peste se transmite de los roedores salvajes a los humanos a través de las pulgas. Resulta que también pueden propagar otras enfermedades peligrosas, como el tifus o la tularemia.







Procesamiento de monedas cortando

La crisis económica de la Edad Media se manifestó en tijeras de precios. Los precios de los bienes exportados comenzaron a superar los precios de los bienes extranjeros, lo que hizo que los países sufrieran pobreza. Por otro lado, los colonos que cristianizaron América se enriquecieron, al fundir las reliquias doradas de los incas, mayas y aztecas para llevar toneladas de mineral a Europa, específicamente a España. Desde 1531 en adelante, España importó 3 toneladas de oro y plata a Europa cada año, y así sucesivamente durante cien años. Como resultado, la plata y el oro eran más baratos, pero solo las iglesias, los monasterios y los señores podían permitírselo, porque los precios de los bienes y servicios subieron y la inflación masiva excluyó a más y más productores del mercado. Cuando la crisis que había prevalecido desde la Edad Media y que ya había comenzado en el renacimiento finalmente remitió, la economía de bienes y dinero se aceleró y la oferta aumentó, y comenzó la corrupción deliberada de la moneda (dinero), lo que provocó un aumento de la inflación. La moneda fue corrompida tanto por los gobernantes que tenían ferrocarriles estatales como por los emperadores que intercambiaron grandes sumas. El primero acuñó una nueva denominación más alta en monedas antiguas, y el segundo cortando los bordes de las monedas de oro y plata, gracias a lo cual obtuvieron metales preciosos de ellas. Curiosamente, las marcas en los bordes de las monedas, que a menudo tienen forma de estrías, fueron inventadas como protección contra cortes por el propio Isaac Newton, quien dirigió la Royal Mint en Londres en los años 1696-1701. Solo estas garantías limitaron las ganancias de los ladrones a los propietarios de la menta, gobernantes y señores, y finalmente se controló la inflación.

Casos de quiebra de países enteros

Hasta entonces, la burguesía y los empresarios, gracias a la inflación, hacían cada vez más préstamos reembolsables y pagaban salarios por salarios de menor poder adquisitivo. En la crisis económica europea, que comenzó con la plaga de la Edad Media, la economía campesina se disparó y hubo un rápido regreso. Esto provocó oleadas de hambre, así como revoluciones y los llamados disturbios de las masas.

Las crisis internas pero a gran escala han sido la quiebra de países enteros. En los siglos XVI y XVII, España quebró varias veces. La riqueza que provenía de las colonias de Estados Unidos y la economía en expansión sin piedad contribuyeron en última instancia al colapso económico del país. La afluencia masiva de oro y plata duplicó la cantidad de monedas acuñadas y la inundación del mercado con dinero provocó un aumento masivo de los precios. Así, dejaron de comprarse bienes de España y Europa, pero utilizaron piratas para saquear los veleros españoles y portugueses que regresaban de América, llenos de oro. El mayor botín del pirata inglés fue el barco “Madre de Dios”, que transportó impresionantes tesoros a Portugal. Al mismo tiempo, los gobernantes españoles pagaban oro por las armas y librar guerras caras, por ejemplo con Inglaterra y los Países Bajos, se convirtió para ellos en una fuente de ganancias y un hobby de una crisis específica. Las “novias de crisis” de los gobernantes españoles eran princesas de tierras extranjeras. Fueron estas vírgenes ricas las que establecieron conexiones reales en toda Europa. Los reyes de España empezaron a pedir prestadas enormes sumas, no solo para escaramuzas, sino para preservar la extravagante vida cortesana. Fernando tomó prestado de Aragón e Isabel I (castellano) católica para completar la “obra de recuperación”. La enorme deuda en la que incurrieron fue absorbida por la Inquisición establecida en Castilla. Pronto quedó claro que los juicios de Dios, asombrosos por el riego y la quema de las brujas, consumían mucho más oro que el peso del agua que extraían, y al mismo tiempo desmoralizaban a la gente. A cambio, el rey Carlos I y Felipe I mantuvieron a España en estado de invalidez permanente. Tomaron prestado de los banqueros italianos, lo que llevó al hecho de que a mediados del siglo XVI, dos tercios de los ingresos de España se destinaban a pagar pasivos. En 1557, el rey Felipe II declaró el país en quiebra, y esto se repitió siete veces hasta 1680. Bajo Felipe IV, el pago de la deuda consumía hasta el 9/10 de los ingresos anuales. La gente dejó de morir a causa de la peste y aún no habían empezado a morir de cólera (que prevaleció en Europa en el siglo XIX), pero el hambre generalizada pasó factura.