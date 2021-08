La crisis climática se agrava más que nunca en todas partes, advierte el IPCC

Este es un inventario vertiginoso. Primero, muestra hasta qué punto los seres humanos están degradando el clima en todas las regiones del mundo. Tasa y magnitud sin precedentes durante decenas de miles de años, de lo contrario cientos de miles de años. En segundo lugar, pinta una imagen sombría del mundo que nos espera: si constantemente quemamos combustibles fósiles a tasas elevadas, pero cambios irreversibles como el aumento o el derretimiento del helado de los océanos, no importa lo que hagamos.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) establece este diagnóstico La primera parte de su sexto informe de evaluaciónPublicado el lunes 9 de agosto. Luego se combinaron y desataron incendios, inundaciones, olas de calor y sequías, desde Turquía a través de Estados Unidos, Grecia, Alemania, Rusia o China. Un recordatorio dramático, sin reducirse al cambio climático, estadísticas y predicciones, ya existe una nueva naturaleza, un planeta que se calienta.

El informe del Comité Ejecutivo 1 del IPCC, organismo integrado en las Naciones Unidas, realiza la evaluación más actualizada del conocimiento basado en la física sobre el cambio climático. Esta primera parte analizará el impacto de nuestras comunidades en las otras dos y las soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en febrero y marzo de 2022, antes del resumen de 6mi El informe está programado para septiembre de 2022.

Más que la declaración, era su “Resumen para responsables de políticas”, El documento de quince páginas más esperado. 26 de julio al 6 de agosto – Esto fue adoptado durante una asamblea completa celebrada por primera vez por videoconferencia debido al Gobierno-19. Las negociaciones boca a boca se llevaron a cabo, respectivamente, por representantes de los 195 estados miembros del IPCC, que, en colaboración con los autores, le otorgan un fuerte carácter legal.

Esta advertencia suena como una nueva advertencia para los estados, dentro de 26 a 100 días.mi Conferencia de la ONU sobre el clima (COP26) en Glasgow (Escocia), que está resultando importante. Solo la mitad de los firmantes del Acuerdo Climático de París han revisado su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que actualmente no es suficiente para cumplir los objetivos del acuerdo internacional: controlar el clima del calentamiento global. “Está bien” 2 ° C en comparación con el período preindustrial, y si es posible a 1,5 C.

